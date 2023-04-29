Андрей Зубков: «Игорь Вольхин дал нам колоссальную энергию, был и на подборах, и в защите»

Форвард « » после победы над в 6-м матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ (80:82, 3-3) отметил активную игру партнера по команде .

«В первую очередь, поздравляю всех болельщиков «Зенита», команду. Это была тяжелая игра, и мне кажется, что вдвойне приятно выиграть дома. Думаю, что это даст нам энергию на седьмой матч.

Сегодня все бились, все старались. Очень хочется выделить Игоря Вольхина, который дал нам колоссальную энергию, был и на подборах, и в защите. Это нам очень помогло. Сейчас нам надо постараться восстановиться и подойти в хорошем состоянии к седьмой игре в Казани», – сказал Зубков.

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