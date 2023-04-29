Трей Томпкинс выбыл на неопределенный срок
Форвард «Зенита» Трей Томпкинс получил травму 18 апреля во время второго матча полуфинальной серии Лиги ВТБ против УНИКСа. По результатам обследования выявлено повреждение мышцы бедра левой ноги.
Как сообщает официальный сайт «Зенита», сроки восстановления Трея пока неизвестны.
В нынешнем сезоне Лиги ВТБ Томпкинс набирает 9,3 очка и 4,1 подбора в среднем за матч.
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