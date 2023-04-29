Трей Томпкинс выбыл на неопределенный срок

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Как сообщает официальный сайт «Зенита», сроки восстановления Трея пока неизвестны.

В нынешнем сезоне Лиги ВТБ Томпкинс набирает 9,3 очка и 4,1 подбора в среднем за матч.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую

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