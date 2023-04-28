Велимир Перасович: «Постараемся закрыть серию в Санкт-Петербурге»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович верит в успех команды в шестом матче серии против « » (3-2).

«Каждый матч полуфинала – отдельная история. Первые две выездные игры сложились для нас неудачно, и «Зенит» отпраздновал победы. Мы постараемся оттолкнуться от последней домашней игры и закрыть серию в Санкт-Петербурге», – сказал тренер.

Матч начнется в субботу, 14:00 по московскому времени.

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