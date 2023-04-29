«Сакраменто» впервые за 19 лет выиграл гостевой матч плей-офф

«Сакраменто» впервые за 19 лет одержал победу на выезде в матче плей-офф.

В пятницу «Сакраменто» выиграл у «Голден Стэйт» в 6-м матче серии первого раунда плей-офф на площадке «Чейз-центра» в Сан-Франциско (118:99, 3-3). Это самая крупная победа в истории «Кингз» в матче, в котором команда могла проиграть серию плей-офф.

«Кингз» не выигрывали в гостях в плей-офф с 4 мая 2004 года. Тогда во втором раунде команда победила «Миннесоту» со счетом 104:98.

Решающий матч серии между «Сакраменто» и «Голден Стэйт» состоится в воскресенье. «Кингз» примут 7-й матч серии плей-офф в третий раз в истории клуба.

Лучшая серия плей-офф продолжается! «Сакраменто» сравнял счет с «Голден Стэйт» и подарил 7-й матч 🧨