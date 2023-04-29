Защитник « » рассказал, за счет чего команде удалось продлить серию с « » после трех поражений подряд.

В шестом матче «Уорриорз» победили со счетом 118:99, 3-3.

«У нас был отличный настрой, отличный командный дух, как и на протяжении всего сезона. Весь сезон мы находили в себе силы и отвечали на вызовы. Не теряли веры.

Знали, что седьмой матч должен пройти у нас дома. А там мы сильны, мы знаем, как выигрывать на этой площадке. Наша атака по ходу большей части серии не работает так, как должна. Но мы знали, что если сможем вернуть свою игру, стать собой, то способны выиграть эту серию.

Сегодня у нас все получилось. Но мы никогда не теряли веры в себя», – сказал Хертер.

Зрелость Де’Аарона Фокса – мотор сенсационных «Кингс». Летом женился, в медовый месяц работал с тренером Карри, теперь воюет с «Уорриорс»