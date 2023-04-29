Домантас Сабонис получил рассечение под глазом в результате попадания локтя Кевона Луни

Звездный бигмен « » получил рассечение под левым глазом в результате случайного попадания локтя центрового « » .

Эпизод произошел в середине второй четверти, когда два игрока боролись за спорный мяч.

Сабонис продолжил встречу, набрав 7 очков (3 из 12 с игры), 11 подборов и 4 передачи за 23 минуты.

У литовца возникли проблемы с персональными замечаниями, он покинул площадку досрочно с шестью фолами в середине четвертой 12-минутки.

«Кингз» победили со счетом 118:99, 3-3.

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