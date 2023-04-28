НБА. Плей-офф. «Голден Стэйт» примет «Сакраменто», «Лейкерс» – «Мемфис»

Теги результаты Голден Стэйт Лейкерс Мемфис Сакраменто НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА состоятся шестые матчи последних серий первого раунда плей-офф.

«Голден Стэйт», забравший три последние встречи, примет в Сан-Франциско «Сакраменто», «Лейкерс» встретятся с «Мемфисом».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Шестые матчи

Лейкерс – Мемфис
Дата проведения
29 апреля, 05.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

«Лейкерс» ведут в серии – 3-2

Голден Стэйт – Сакраменто
Дата проведения
29 апреля, 03.00, «Chase Center»
Онлайн матча

«Голден Стэйт» ведет в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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10 комментариев

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vasfre
Начиная серию дома, проще отыгрываться с 1-3 по понятным причинам. Тем уникальнее успех Кавс в 2016. Поэтому для ЛАЛ сегодня, как и для мишек win or go home! С учётом последнего домашнего матча, сегодня будет тяжелейшая игра. Но шансом надо пользоваться, дабы увидеть классный баттл между ЛАЛ и ГСВ.

За ЛАЛ
+2
-2
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Чудинов Дмитрий
обычно в расписании матчи пишут в хронологическом порядке, сегодня почему-то наоборот )
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rpz
чо там, опять гсв-леброн светит? скока можно
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