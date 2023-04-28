НБА. Плей-офф. «Голден Стэйт» примет «Сакраменто», «Лейкерс» – «Мемфис»
Сегодня в НБА состоятся шестые матчи последних серий первого раунда плей-офф.
«Голден Стэйт», забравший три последние встречи, примет в Сан-Франциско «Сакраменто», «Лейкерс» встретятся с «Мемфисом».
НБА
Первый раунд
Шестые матчи
- Дата проведения
- 29 апреля, 05.30, «Crypto.com Arena»
«Лейкерс» ведут в серии – 3-2
- Дата проведения
- 29 апреля, 03.00, «Chase Center»
«Голден Стэйт» ведет в серии – 3-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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