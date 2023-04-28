Сегодня в НБА состоятся шестые матчи последних серий первого раунда плей-офф.

«Голден Стэйт», забравший три последние встречи, примет в Сан-Франциско « », «Лейкерс» встретятся с « ».

НБА

Первый раунд

Шестые матчи

« » ведут в серии – 3-2

« » ведет в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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