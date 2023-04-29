Шарунас Ясикявичюс о драке в Мадриде: «Все были в шоке. Такому не место в нашем спорте»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал массовую драку в Мадриде во время матча Евролиги « » – « ».

«Все были в шоке. Конечно, это шок, когда сидишь в отеле и спокойно наблюдаешь за игрой, а потом происходит нечто такое, что заставляет тебя схватиться за голову. Это не пустяковое событие, которое забудется через несколько дней. Это войдет в историю лиги. Но в баскетболе такому нет места.

Не слишком ли маленькие штрафы? Я не хочу об этом говорить. Просто не хочу участвовать в нагнетании.

Эта драка навредила имиджу Евролиги. Такому не место в нашем спорте», – заявил Ясикявичюс.

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