Шарунас Ясикявичюс о драке в Мадриде: «Все были в шоке. Такому не место в нашем спорте»

Теги Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Партизан Барселона Реал Баскетбол

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал массовую драку в Мадриде во время матча Евролиги «Реал» – «Партизан».

«Все были в шоке. Конечно, это шок, когда сидишь в отеле и спокойно наблюдаешь за игрой, а потом происходит нечто такое, что заставляет тебя схватиться за голову. Это не пустяковое событие, которое забудется через несколько дней. Это войдет в историю лиги. Но в баскетболе такому нет места.

Не слишком ли маленькие штрафы? Я не хочу об этом говорить. Просто не хочу участвовать в нагнетании.

Эта драка навредила имиджу Евролиги. Такому не место в нашем спорте», – заявил Ясикявичюс.

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1 комментарий

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Анастасия Прудникова
Да такое в вашем спорте сплошь и рядом. 🤷 Хотя и правда дракам тут не место, не бокс же.
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