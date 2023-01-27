Шарунас Ясикявичюс после поражения в Эль-Класико: «Классическое поражение»

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Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал поражение от «Реала» (86:91 ОТ) в гостевом матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Классическое поражение.

Если вы не уничтожаете хорошую команду на выезде, вы проигрываете матч. Я не знаю, какая команда была лучше, но «Мадрид» победил.

Очень обидно, что так плохо сыграли после того, как получили контроль над игрой. Мы просто отдали победу», – сказал Ясикявичюс.

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1 комментарий

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шлеп нога
Шанлы и Калинича нужно выгонять из команды! Больше времени для Курича! Уменьшить безумное количество замен, особенно тех у кого пошел бросок, как часто бывает с Абринесом!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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