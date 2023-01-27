Шарунас Ясикявичюс после поражения в Эль-Класико: «Классическое поражение»
Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал поражение от «Реала» (86:91 ОТ) в гостевом матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
«Классическое поражение.
Если вы не уничтожаете хорошую команду на выезде, вы проигрываете матч. Я не знаю, какая команда была лучше, но «Мадрид» победил.
Очень обидно, что так плохо сыграли после того, как получили контроль над игрой. Мы просто отдали победу», – сказал Ясикявичюс.
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