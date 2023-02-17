Майк Джеймс и Александар Везенков – среди претендентов на MVP сезона Евролиги
Евролига назвала претендентов на получение награды MVP нынешнего сезона.
В список из семи игроков вошли разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс и форвард «Олимпиакоса» Александар Везенков.
Также на получение MVP претендуют Матиас Лессор («Партизан»), Василие Мицич («Анадолу Эфес»), Джонатан Мотли («Фенербахче»), Костас Слукас («Олимпиакос») и Эди Тавареш («Реал»).
Действующим MVP Евролиги является форвард «Барселоны» Никола Миротич.
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