Майк Джеймс и Александар Везенков – среди претендентов на MVP сезона Евролиги

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Евролига назвала претендентов на получение награды MVP нынешнего сезона.

В список из семи игроков вошли разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс и форвард «Олимпиакоса» Александар Везенков.

Также на получение MVP претендуют Матиас Лессор («Партизан»), Василие Мицич («Анадолу Эфес»), Джонатан Мотли («Фенербахче»), Костас Слукас («Олимпиакос») и Эди Тавареш («Реал»).

Действующим MVP Евролиги является форвард «Барселоны» Никола Миротич.

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