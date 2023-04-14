Стали известны все участники плей-офф Евролиги

Сегодня завершился регулярный чемпионат сезона-2022/23.

По ее итогам в плей-офф встретятся:

« » (1) – « » (8)

« » (2) – «Жальгирис» (7)

« » (3) – «Партизан» (6)

«Монако» (4) – «Маккаби» (5)

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