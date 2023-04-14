Стали известны все участники плей-офф Евролиги

Теги Жальгирис Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Маккаби Плейтика Олимпиакос Партизан Барселона Реал Монако Баскетбол

Сегодня завершился регулярный чемпионат Евролиги сезона-2022/23.

По ее итогам в плей-офф встретятся:

«Олимпиакос» (1) – «Фенербахче» (8)

«Барселона» (2) – «Жальгирис» (7)

«Реал» (3) – «Партизан» (6)

«Монако» (4) – «Маккаби» (5)

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1 комментарий

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jonnysilverhand01
Фенербахче после такого начала, улетел на восьмое место, смех
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