Евролига. «Олимпиакос» против «Барселоны», «Реал» сыграет с «Басконией» и другие матчи
Во вторник, 7 марта, в рамках 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут шесть матчей.
Греческий «Олимпиакос» дома встретится с испанской «Барселоной», оба клуба идут в Топ-3 сезона.
Во встрече испанских клубов «Реал» примет «Басконию».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 марта, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 7 марта, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
- Дата проведения
- 7 марта, 22.30, «Virtus Arena»
- Дата проведения
- 7 марта, 22.30, «Ла Фонтета»
- Дата проведения
- 7 марта, 22.45, «ВиЗинк Центр»
- Дата проведения
- 7 марта, 23.00, «Ауди Доум»
Положение команд: Реал Испания – 18-7, Олимпиакос Греция – 18-8, Барселона Испания – 18-8, Фенербахче Турция – 16-9, Монако Франция – 16-10, Партизан Сербия – 14-12, Баскония Испания – 14-12, Анадолу Эфес Турция – 13-12, Валенсия – 13-13, Маккаби Израиль – 13-13, Жальгирис – 13-13, Виртус Италия – 12-14, Црвена Звезда Сербия – 11-15, Милан Италия – 10-15, Бавария Германия – 10-16, Виллербан Франция – 8-18, Панатинаикос Греция – 8-18, Альба Германия – 7-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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