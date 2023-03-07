Евролига. «Олимпиакос» против «Барселоны», «Реал» сыграет с «Басконией» и другие матчи

Во вторник, 7 марта, в рамках 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут шесть матчей.

Греческий «Олимпиакос» дома встретится с испанской «Барселоной», оба клуба идут в Топ-3 сезона.

Во встрече испанских клубов «Реал» примет «Басконию».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 18-7, Олимпиакос Греция – 18-8, Барселона Испания – 18-8, Фенербахче Турция – 16-9, Монако Франция – 16-10, Партизан Сербия – 14-12, Баскония Испания – 14-12, Анадолу Эфес Турция – 13-12, – 13-13, Маккаби Израиль – 13-13, – 13-13, Виртус Италия – 12-14, Црвена Звезда Сербия – 11-15, Милан Италия – 10-15, Бавария Германия – 10-16, Виллербан Франция – 8-18, Панатинаикос Греция – 8-18, Альба Германия – 7-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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