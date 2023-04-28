Дрэймонд Грин: «Видел футболку «Дрэймонд – сука» на последней игре. Что есть, то есть»

Форвард « » поразмышлял, способен ли он будет приносить своей команде пользу в течение нескольких последних лет карьеры.

«Я видел футболку с надписью «Дрэймонд – сука» на последней игре. Видел это. Спасибо. Что есть, то есть.

Был сфокусирован прошлой ночью. Честно говоря, меня даже освистали пару раз, кажется. Но я был полностью сосредоточен. Нацелен на выполнение поставленной задачи. Знал, что мне нужно сделать. И когда ты попадаешь в это состояние, это прекрасное пространство для игры в баскетбол – ты просто растворяешься на арене.

Часто говорил вам, что хочу играть еще четыре года. Так и есть. Но именно в таких играх, как вчера вечером, ты чувствуешь: «Если я уйду из баскетбола, будет ли игра по-прежнему любить меня?» Именно такие матчи, как вчера вечером, дают тебе это чувство. Пришел домой и думаю: «Мужик, неужели я буду играть так же через четыре года? Действительно ли я буду на это способен?» – сказал Грин в очередном выпуске своего подкаста.

33-летний Грин отметился 21 очком, 7 передачами и 4 перехватами в пятом матче серии с « » (3-2).

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