Кевон Луни о шестом матче: «Играли с самоотдачей, но не играли умно»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Кевон Луни Баскетбол

Центровой «Голден Стэйт» Кевон Луни объяснил поражение от «Сакраменто» (99:118, 3-3) в шестом матче серии.

«Играли с самоотдачей, но не играли умно. Мы не выполнили наш план на игру.

Мы знаем, что нужно было делать, чтобы победить. Все эти мелочи и детали, четкое возвращение домой во время быстрых атак соперника, отсекание оппонентов на подборе, ситуация с потерями и подобные вещи. Мы всего этого не выполнили», – заявил Луни.

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1 комментарий

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Djoyin
Тяжёлое противостояние получается. Полетит/не полетит не помогает. Нужно каждое владение отрабатывать на максимуме.
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