Кевон Луни о шестом матче: «Играли с самоотдачей, но не играли умно»

Центровой « » объяснил поражение от « » (99:118, 3-3) в шестом матче серии.

«Играли с самоотдачей, но не играли умно. Мы не выполнили наш план на игру.

Мы знаем, что нужно было делать, чтобы победить. Все эти мелочи и детали, четкое возвращение домой во время быстрых атак соперника, отсекание оппонентов на подборе, ситуация с потерями и подобные вещи. Мы всего этого не выполнили», – заявил Луни.

Зрелость Де’Аарона Фокса – мотор сенсационных «Кингс». Летом женился, в медовый месяц работал с тренером Карри, теперь воюет с «Уорриорс»