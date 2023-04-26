Дрэймонд Грин: «Харрисон Барнс до сих пор не любит меня после своего обмена и перехода Дюрэнта в «Уорриорз»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Кевин Дюрэнт Харрисон Барнс НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин рассказал о том, за что его недолюбливает бывший одноклубник Харрисон Барнс.

«Харрисон Барнс до сих пор не любит меня за то, что Кей Ди переходил к нам. Но реальность такова, что я не просил «Уорриорз» обменять Харрисона, чтобы заполучить Кей Ди.

Он принял все это на свой счет, потому что была эта история о том, что я плакался в разговоре с Кей Ди, который вел в машине после поражения в финале. Он принял это на свой счет и винит меня. Этот чувак пригласил на свадьбу всех, Стефа, Клэя, но только не меня. Но я не принимаю это на свой счет, что есть, то есть.

Это отстой, что его обменяли, но он нашел свою команду и получил свои деньги», – сказал Грин.

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3 комментария

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Ki-man
Всё в этом мире, так или иначе, произошло из-за Дреймонда. Включая обе мировых войны.
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+3
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mqh9pzrxgf
Если на весы поставить чсв дреймонда и всех людей в мире, чсв дреймонда перевесит их всех)
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КристапсПорзингис
Да,Дрэй ты виноват в 2х скучнейщих финалах 17,18 года ))
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