Дрэймонд Грин: «Кевон «Хаким Оладжувон Билл Расселл» Луни»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Билл Расселл Хаким Оладжувон НБА плей-офф Дрэймонд Грин Кевон Луни Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин похвалил выступление партнера по команде центрового Кевона Луни в пятом матче серии против «Сакраменто» (3-2).

Луни отметился 4 очками, 22 подборами, 7 передачами и блок-шотом.

«Кевон «Оладжувон Билл Расселл» Луни.

Это забавно. Я не выходил в стартовом составе, как вы знаете. Так вот, стою у скамейки запасных – Луни пробегает. Кричу: «Лун, каждый подбор, Лун». На самом деле я не думал, что он заберет вообще все возможные отскоки. Мне нравится за этим смотреть. Приятно наблюдать, как парень, который прошел через многое, показывает такой высокий уровень игры», – сказал Грин в очередном выпуске своего подкаста.

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9 комментариев

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scorp19
Луни реально красавчик. MVP этой серии )
+14
-2
+12
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whoisme
Ответ Xell
Комментарий удален модератором
Зачем так про ЛАЛ, после обменов и набивания статы полсезона они наконец-то неплохи
+5
-2
+3
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xamer 9
Ответ Xell
Грин прикалывается насчет Хакима. Луны обычный крепкий ролевик.
Решил на одной ветке со всех комментариев комбо из минусов собрать?)
+3
0
+3
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Илья Петров
Ответ Xell
Он конечно хорош, но больших у Сакраменто почти нет. Посмотрел бы на Луня к примеру против Дэвиса хотя бы))
Сперва бы на Дэвиса в 7 матче против 3Д посмотреть ))
+1
-1
0
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Xell
Ответ scorp19
Луни реально красавчик. MVP этой серии )
Комментарий удален модератором
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Epicman
Ответ Вадим flanec
Ставить в один ряд Хакима Оладжьювона и Билла Расселла с Кевоном Луни ? Такое мог учудить только Дрэй Зелёный.
Ну ты душнило))
0
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