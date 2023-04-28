Дрэймонд Грин: «Кевон «Хаким Оладжувон Билл Расселл» Луни»

Форвард « » похвалил выступление партнера по команде центрового в пятом матче серии против « » (3-2).

Луни отметился 4 очками, 22 подборами, 7 передачами и блок-шотом.

«Кевон «Оладжувон Билл Расселл» Луни.

Это забавно. Я не выходил в стартовом составе, как вы знаете. Так вот, стою у скамейки запасных – Луни пробегает. Кричу: «Лун, каждый подбор, Лун». На самом деле я не думал, что он заберет вообще все возможные отскоки. Мне нравится за этим смотреть. Приятно наблюдать, как парень, который прошел через многое, показывает такой высокий уровень игры», – сказал Грин в очередном выпуске своего подкаста.

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