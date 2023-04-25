Дрэймонд Грин: «Мне чертовски надоело неуважение по отношению к Расселлу Уэстбруку»

Форвард « » отметил великолепную игру (« ») в серии первого раунда плей-офф против «Финикса» (1-3).

«Мне чертовски надоело неуважение по отношению к Расселлу Уэстбруку. Расс отлично играет, он – MVP, многократный участник Матча всех звезд, легенда и будущий член Зала славы.

Перестаньте относиться к этому парню с неуважением, как будто он не тот, кто он есть. Расс проводит невероятную серию. Он дает «Клипперс» шанс даже без Кавая», – сказал Грин.

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