Серхио Юль: «Беру на себя ответственность за жесткий фол, который привел к драке»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан Реал Серхио Юль Кевин Пантер Баскетбол

Разыгрывающий «Реала» Серхио Юль признал, что часть ответственности за массовую драку во время матча Евролиги с «Партизаном» лежит на нем.

«Подобное никогда не должно происходить на баскетбольных площадках. Беру на себя ответственность за жесткий фол, который привел к последовавшему хаосу. Приношу свои извинения всем любителям баскетбола», – написал испанец.

За 1:40 до конца четвертой четверти при счете 95:80 в пользу сербского клуба Юль жестко сфолил на Кевине Пантере. В результате на площадке вспыхнула потасовка с участием почти всех игроков обеих команд.

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4 комментария

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Russ Ivan
Испанцы - те ещё мастера провокаций и грязи на паркете, просто не используют так топорно, как юги...
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Додик Аксель
Ответ Russ Ivan
Испанцы - те ещё мастера провокаций и грязи на паркете, просто не используют так топорно, как юги...
Учитывая как болеют в Белграде и то, что произошло в Мадриде, матч будет под таким давлением и шумом, что и свистков не слышно будет.
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Grin of Ant
При всем уважении к таланту Серхио Юля, играть грязно он любит и умеет.
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Андрей Хенто
Молодец, что хоть принес извинения и взял на себя ответственность.
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