Серхио Юль: «Беру на себя ответственность за жесткий фол, который привел к драке»

Разыгрывающий « » признал, что часть ответственности за массовую драку во время матча с « » лежит на нем.

«Подобное никогда не должно происходить на баскетбольных площадках. Беру на себя ответственность за жесткий фол, который привел к последовавшему хаосу. Приношу свои извинения всем любителям баскетбола», – написал испанец.

За 1:40 до конца четвертой четверти при счете 95:80 в пользу сербского клуба Юль жестко сфолил на . В результате на площадке вспыхнула потасовка с участием почти всех игроков обеих команд.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую