Серхио Юль: «Беру на себя ответственность за жесткий фол, который привел к драке»
Разыгрывающий «Реала» Серхио Юль признал, что часть ответственности за массовую драку во время матча Евролиги с «Партизаном» лежит на нем.
«Подобное никогда не должно происходить на баскетбольных площадках. Беру на себя ответственность за жесткий фол, который привел к последовавшему хаосу. Приношу свои извинения всем любителям баскетбола», – написал испанец.
За 1:40 до конца четвертой четверти при счете 95:80 в пользу сербского клуба Юль жестко сфолил на Кевине Пантере. В результате на площадке вспыхнула потасовка с участием почти всех игроков обеих команд.
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