Руди Фернандес о драке в Мадриде: «Мы должны извиниться перед всеми баскетбольными болельщиками»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Руди Фернандес Партизан Реал Баскетбол

Ветеран «Реала» Руди Фернандес отреагировал на крупную драку во время матча Евролиги с «Партизаном».

«Мы должны извиниться перед всеми баскетбольными болельщиками. Случилось нечто такое, чего не должно было происходить, никто не должен был наблюдать подобное. Я видел, как игроки с трудом покидали площадку, им было больно. Искренне надеюсь, что у всех все будет нормально. Подобное не должно повторяться, никогда.

«Партизан» играл намного лучше нас и заслужил победу. А потом была эта реакция от Юля, и реакция от Пантера. Но на первом месте должен быть баскетбол, всегда.

Хочу поблагодарить Желько Обрадовича за его слова, я ориентируюсь на него. Знаю, что он сделает все возможное, чтобы во время третьего матча в Белграде все думали только о баскетболе», – заявил Фернандес.

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