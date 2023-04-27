Стефен Карри обошел Мэджика Джонсона и стал 15-м в истории НБА по количеству очков в плей-офф

Теги Мэджик Джонсон Голден Стэйт Сакраменто НБА Стефен Карри НБА плей-офф Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри поднялся на 15-е место в истории НБА по количеству очков, набранных в играх плей-офф.

Карри набрал 31 очко в 5-м матче серии первого раунда плей-офф против «Сакраменто» (123:116, 3-2) и увеличил показатель за карьеру до 3 727 очков.

Лидер «Уорриорз» обошел в списке легенду «Лейкерс» Мэджика Джонсона, на счету которого 3 701 очко в играх плей-офф.

14-е место в списке занимает легенда «Хьюстона» Хаким Оладжувон (3 755). Лидером по этому показателю является форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (7 742).

Стеф Карри едва не похоронил «Голден Стэйт». Ему повезло – и лучшая серия этого плей-офф продолжается (2-2)

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19 комментариев

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Ебздрогыч
Спортсу, конечно, в лом, но мы поможем

1. Леброн Джеймс - 7742
2. Майкл Джордан - 5987
3. Карим Абдул-Джаббар - 5762
4. Коби Брайант - 5640
5. Шакил О’Нил - 5250
6. Тим Данкан - 5172
7. Карл Мэлоун - 4761
8. Кевин Дюрант - 4701
9. Джерри Уэст - 4457
10. Тони Паркер - 4045
11. Дуэйн Уэйд - 3954
12. Ларри Бёрд - 3897
13. Джон Хавличек - 3776
14. Хаким Оладжьювон - 3755
15. Стефен Карри - 3727
+27
0
+27
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Potors
Ну кто так новости пишет, вам реально лень что-ли? Можно хотя-бы добавить:
На 14м месте Хаким с 3755ю очками. Лидером за всю историю является Леброн с 7742мя очками.
+13
0
+13
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Potors
Ответ Potors
Ну кто так новости пишет, вам реально лень что-ли? Можно хотя-бы добавить: На 14м месте Хаким с 3755ю очками. Лидером за всю историю является Леброн с 7742мя очками.
Или тупо скопировать список с референсов:
1. LeBron James 7742
2. Michael Jordan* 5987
3. Kareem Abdul-Jabbar* 5762
4. Kobe Bryant* 5640
5. Shaquille O’Neal* 5250
6. Tim Duncan* 5172
7. Karl Malone* 4761
8. Kevin Durant 4701
9. Jerry West* 4457
10. Tony Parker 4045
11. Dwyane Wade 3954
12. Larry Bird* 3897
13. John Havlicek* 3776
14. Hakeem Olajuwon* 3755
15. Stephen Curry 3727
+11
0
+11
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Донован хозяин НБА
Ответ Ебздрогыч
Спортсу, конечно, в лом, но мы поможем 1. Леброн Джеймс - 7742 2. Майкл Джордан - 5987 3. Карим Абдул-Джаббар - 5762 4. Коби Брайант - 5640 5. Шакил О’Нил - 5250 6. Тим Данкан - 5172 7. Карл Мэлоун - 4761 8. Кевин Дюрант - 4701 9. Джерри Уэст - 4457 10. Тони Паркер - 4045 11. Дуэйн Уэйд - 3954 12. Ларри Бёрд - 3897 13. Джон Хавличек - 3776 14. Хаким Оладжьювон - 3755 15. Стефен Карри - 3727
Леброн и тут, похоже, вечный рекорд установил
+11
0
+11
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xamer 9
Ответ Донован хозяин НБА
Леброн и тут, похоже, вечный рекорд установил
Так он жил в финалах 8 лет подряд, с кучей матчей 4:3. Это почти невозможно перебить
+6
0
+6
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Руслан Ушанлы
Ответ Potors
Или тупо скопировать список с референсов: 1. LeBron James 7742 2. Michael Jordan* 5987 3. Kareem Abdul-Jabbar* 5762 4. Kobe Bryant* 5640 5. Shaquille O’Neal* 5250 6. Tim Duncan* 5172 7. Karl Malone* 4761 8. Kevin Durant 4701 9. Jerry West* 4457 10. Tony Parker 4045 11. Dwyane Wade 3954 12. Larry Bird* 3897 13. John Havlicek* 3776 14. Hakeem Olajuwon* 3755 15. Stephen Curry 3727
Если воины дойдут до финала, можно и в десятке обосноваться.
+3
-1
+2
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AminO2
Огласите весь список, пожалуйста.
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Дориан Грей_333
По идее, должен, уже по ходу этого плей-офф, войти в десятку, обойдя Паркера.
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Donqu1xote
Ответ Potors
Или тупо скопировать список с референсов: 1. LeBron James 7742 2. Michael Jordan* 5987 3. Kareem Abdul-Jabbar* 5762 4. Kobe Bryant* 5640 5. Shaquille O’Neal* 5250 6. Tim Duncan* 5172 7. Karl Malone* 4761 8. Kevin Durant 4701 9. Jerry West* 4457 10. Tony Parker 4045 11. Dwyane Wade 3954 12. Larry Bird* 3897 13. John Havlicek* 3776 14. Hakeem Olajuwon* 3755 15. Stephen Curry 3727
А что за звездочки над некоторыми фамилиями?
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Potors
Ответ Donqu1xote
А что за звездочки над некоторыми фамилиями?
* Indicates member of the Hall of Fame.
То есть члены Зала Славы. По сути, все в этом списке будут там, и звёздочка означает что игрок не заканчивал карьеру в последние четыре года, либо ещё играет.
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McLaren40
Ответ Ебздрогыч
Спортсу, конечно, в лом, но мы поможем 1. Леброн Джеймс - 7742 2. Майкл Джордан - 5987 3. Карим Абдул-Джаббар - 5762 4. Коби Брайант - 5640 5. Шакил О’Нил - 5250 6. Тим Данкан - 5172 7. Карл Мэлоун - 4761 8. Кевин Дюрант - 4701 9. Джерри Уэст - 4457 10. Тони Паркер - 4045 11. Дуэйн Уэйд - 3954 12. Ларри Бёрд - 3897 13. Джон Хавличек - 3776 14. Хаким Оладжьювон - 3755 15. Стефен Карри - 3727
Нейросеть Ебздрогыч стабильно раз в месяц появляется на баскет ветке
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Drinkinss
Ответ Лиллард унижатель!
За два оставшихся матча 300 очков наберет?
по моим подсчетам у него минимум 6-7 матчей еще (1 с сак и 5-6 с лал), ну а как максимум - вплоть до финала :)
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DonnyRu
Ответ Даши Жапов
На Западе за Денвер придётся топить. Очень хочется новых чемпионов.
Две победы бы с Санс зацепить хотя бы.
Как бы совсем вынос тела не состоялся,
как у Бакс...
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Drinkinss
Ответ Лиллард унижатель!
А сколько бы Трей Янг в системе Керра набивал?
трей янг по 50, лиллард по 80!!
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