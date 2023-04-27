Стефен Карри обошел Мэджика Джонсона и стал 15-м в истории НБА по количеству очков в плей-офф
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри поднялся на 15-е место в истории НБА по количеству очков, набранных в играх плей-офф.
Карри набрал 31 очко в 5-м матче серии первого раунда плей-офф против «Сакраменто» (123:116, 3-2) и увеличил показатель за карьеру до 3 727 очков.
Лидер «Уорриорз» обошел в списке легенду «Лейкерс» Мэджика Джонсона, на счету которого 3 701 очко в играх плей-офф.
14-е место в списке занимает легенда «Хьюстона» Хаким Оладжувон (3 755). Лидером по этому показателю является форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (7 742).
Стеф Карри едва не похоронил «Голден Стэйт». Ему повезло – и лучшая серия этого плей-офф продолжается (2-2)
1. Леброн Джеймс - 7742
2. Майкл Джордан - 5987
3. Карим Абдул-Джаббар - 5762
4. Коби Брайант - 5640
5. Шакил О’Нил - 5250
6. Тим Данкан - 5172
7. Карл Мэлоун - 4761
8. Кевин Дюрант - 4701
9. Джерри Уэст - 4457
10. Тони Паркер - 4045
11. Дуэйн Уэйд - 3954
12. Ларри Бёрд - 3897
13. Джон Хавличек - 3776
14. Хаким Оладжьювон - 3755
15. Стефен Карри - 3727
На 14м месте Хаким с 3755ю очками. Лидером за всю историю является Леброн с 7742мя очками.
1. LeBron James 7742
2. Michael Jordan* 5987
3. Kareem Abdul-Jabbar* 5762
4. Kobe Bryant* 5640
5. Shaquille O’Neal* 5250
6. Tim Duncan* 5172
7. Karl Malone* 4761
8. Kevin Durant 4701
9. Jerry West* 4457
10. Tony Parker 4045
11. Dwyane Wade 3954
12. Larry Bird* 3897
13. John Havlicek* 3776
14. Hakeem Olajuwon* 3755
15. Stephen Curry 3727
То есть члены Зала Славы. По сути, все в этом списке будут там, и звёздочка означает что игрок не заканчивал карьеру в последние четыре года, либо ещё играет.
Как бы совсем вынос тела не состоялся,
как у Бакс...