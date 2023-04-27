Стефен Карри обошел Мэджика Джонсона и стал 15-м в истории НБА по количеству очков в плей-офф

Разыгрывающий «Голден Стэйт» поднялся на 15-е место в истории по количеству очков, набранных в играх плей-офф.

Карри набрал 31 очко в 5-м матче серии первого раунда плей-офф против « » (123:116, 3-2) и увеличил показатель за карьеру до 3 727 очков.

Лидер «Уорриорз» обошел в списке легенду «Лейкерс» , на счету которого 3 701 очко в играх плей-офф.

14-е место в списке занимает легенда «Хьюстона» Хаким Оладжувон (3 755). Лидером по этому показателю является форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (7 742).

Стеф Карри едва не похоронил «Голден Стэйт». Ему повезло – и лучшая серия этого плей-офф продолжается (2-2)