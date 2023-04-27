Стефен Карри 10 секунд бегал с мячом вокруг игроков «Сакраменто» и завершил владение попаданием с фолом
Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри стал автором важного попадания в концовке пятого матча серии с «Сакраменто» (123:116, 3-2).
Игроки «Кингз» не хотели нарушать правила на Карри за 30 секунд до конца матча при «-5». 4-кратный чемпион НБА 10 секунд бегал с мячом вокруг соперников и завершил владение двухочковым попаданием с фолом. Карри набрал 31 очко, реализовав 12 из 25 бросков с игры.
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Тут вон недавно была статистика, что Ривз идя в проходы гораздо реже Карри получает фолы на себе гораздо чаще Карри. Цифры
Чистейшая пробежка! Или двойное ведение как раньше говорили.
Так что A Carry of Curry
А Барнс - хороший пример молодёжи, что надо играть до свистка. Пока возмущался, похоронил последние шансы.