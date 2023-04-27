Стефен Карри 10 секунд бегал с мячом вокруг игроков «Сакраменто» и завершил владение попаданием с фолом

Звездный разыгрывающий « » стал автором важного попадания в концовке пятого матча серии с « » (123:116, 3-2).

Игроки «Кингз» не хотели нарушать правила на Карри за 30 секунд до конца матча при «-5». 4-кратный чемпион НБА 10 секунд бегал с мячом вокруг соперников и завершил владение двухочковым попаданием с фолом. Карри набрал 31 очко, реализовав 12 из 25 бросков с игры.

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