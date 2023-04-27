Стефен Карри 10 секунд бегал с мячом вокруг игроков «Сакраменто» и завершил владение попаданием с фолом

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Стефен Карри НБА плей-офф Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри стал автором важного попадания в концовке пятого матча серии с «Сакраменто» (123:116, 3-2).

Игроки «Кингз» не хотели нарушать правила на Карри за 30 секунд до конца матча при «-5». 4-кратный чемпион НБА 10 секунд бегал с мячом вокруг соперников и завершил владение двухочковым попаданием с фолом. Карри набрал 31 очко, реализовав 12 из 25 бросков с игры.

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23 комментария

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софочка
Надо положить на музыку из Бенни Хилла
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фанат баскетбола
Стефен Карри 10 секунд бегал с мячом вокруг игроков «Сакраменто» и совершил пронос
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scorp19
Ответ noke
По-моему, три пробежки были за время этого вояжа. Ему, на мой взгляд, вообще нужно переучиваться мяч вести.
Слетай в Сан-Франциско, научи его.
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Михаил Евдокимов
Ответ Дуойка Бубнова
тревел? у кумира глоров, делающих тв-рейтиги? исключено! леброн подтвердит.
Ну кстати, тут возможно и сыграл звездный статус, но в целом по Карри вечно свестят не в его пользу, особенно если сравнивать с остальными.
Тут вон недавно была статистика, что Ривз идя в проходы гораздо реже Карри получает фолы на себе гораздо чаще Карри. Цифры
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Magzhan Estigarribia
Прикольно получилось
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Вася Пупкин
Ответ scorp19
Момент классный, но в целом отыграл так себе. Кучу кирпичей накидал, открытые 3 не забрасывал, что могло стоить победы.
Благо, Клей из шестой игры в этой серии подъехал к пятой )
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Donqu1xote
трэвэл вроде как?
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Petya Kuzin
Эх, вот бы за такой дриблинг свистели…
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scorp19
Момент классный, но в целом отыграл так себе. Кучу кирпичей накидал, открытые 3 не забрасывал, что могло стоить победы.
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Kudim41
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Интуитивно кажется, что это было не по правилам, а где конкретно?
В моменте , когда он с мячом в руке прижатым к корпусу пробежал два 2 , а потом вновь начал стучать..!
Чистейшая пробежка! Или двойное ведение как раньше говорили.
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Я из Ленинграда
... А мне почему-то запомнилось, как секунд за 40+-взял и бросил, хотя на владение было достаточно времени. Уиггинс важный подбор подобрал, непростые 2 очка набрал. От Стефа хотелось больше передач. Донте почаще.... И заметно, как Грин, вроде само спокойствие, но чуть - чуть не так, всё вулкан страстей.По моему, в этой игре командно неплохо сыграли... Могут лучше.
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Starkom
Это не пробежка, а пронос. В ФИБА теперь всё пробёжкой зовётся, но в NBA - это всё ещё называется проносом (carry).

Так что A Carry of Curry

А Барнс - хороший пример молодёжи, что надо играть до свистка. Пока возмущался, похоронил последние шансы.
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Goshan700
Ответ vadned
Ага. А еще Грин набрал 21 очко с трешкой и Луни насобирал три ведра подборов - аж 22 штуки.
вот луни и стал ключевым фактором с этими 22 подборами
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Petya Kuzin
Ответ Kudim41
В моменте , когда он с мячом в руке прижатым к корпусу пробежал два 2 , а потом вновь начал стучать..! Чистейшая пробежка! Или двойное ведение как раньше говорили.
Легко этот момент найти - Барнс (40й номер) как раз прыгнул, получается повелся на это «финт». Ну а действительно выглядело как завершение атаки, винить его нельзя.
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vadned
Ответ Вася Пупкин
Благо, Клей из шестой игры в этой серии подъехал к пятой )
Ага. А еще Грин набрал 21 очко с трешкой и Луни насобирал три ведра подборов - аж 22 штуки.
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ɔculpa
Ответ Dimon_Inc
Вы уж определитесь, 31 очко он забил или 32
Не забил, а набрал
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Petya Kuzin
Ответ Donqu1xote
трэвэл вроде как?
Да, причем именно благодаря ему Барнса и поймал. Такое себе
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Сергей Пузанков
Мои глаза... Ужасный эпизод, такое даже в НБА принято свистеть.
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Интуитивно кажется, что это было не по правилам, а где конкретно?
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