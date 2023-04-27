«Милуоки» потерпел самое разгромное поражение в первом раунде плей-офф в истории НБА как команда-победитель конференции в регулярке
«Милуоки» стал первой командой в истории, проигравшей серию восьмому посеву в пяти матчах.
«Бакс» закончили регулярный чемпионат-2022/23 на первом месте с результатом 58-24, но уступили «Хит» Батлера в первом раунде плей-офф (1-4).
Ранее лишь «Чикаго» (2012, 2-4 против «Филадельфии»), «Сан-Антонио» (2011, 2-4 против «Мемфиса») и «Даллас» (2007, 2-4 против «Голден Стэйт») уступали в семиматчевых сериях, будучи первым номером посева в своей конференции.
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И к такому повороту Милуоки с Бадом были не готовы.
А Джимбо со Споэльстрой - оказались готовы и подарили болельщиками Хит историческую серию.
Спасибо команде за это представление.
Было чудесно.
Дальше рубка с Никс - и это очень будет интересно.
Let’s go Heat 🔥
Было ещё в 1999: Knicks(8) vs. (1)Heat 3–2.
(Тогда первый раунд был до 3х побед)
Батлер просто МОНСТР, трудно описать насколько хорошо он разложил свою добычу