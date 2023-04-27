«Милуоки» потерпел самое разгромное поражение в первом раунде плей-офф в истории НБА как команда-победитель конференции в регулярке

« » стал первой командой в истории, проигравшей серию восьмому посеву в пяти матчах.

«Бакс» закончили регулярный чемпионат-2022/23 на первом месте с результатом 58-24, но уступили «Хит» Батлера в первом раунде плей-офф (1-4).

Ранее лишь « » (2012, 2-4 против «Филадельфии»), « » (2011, 2-4 против «Мемфиса») и « » (2007, 2-4 против « ») уступали в семиматчевых сериях, будучи первым номером посева в своей конференции.

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