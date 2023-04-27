«Милуоки» потерпел самое разгромное поражение в первом раунде плей-офф в истории НБА как команда-победитель конференции в регулярке

Теги Чикаго Даллас Голден Стэйт Мемфис Майами Милуоки Филадельфия Сан-Антонио НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Милуоки» стал первой командой в истории, проигравшей серию восьмому посеву в пяти матчах.

«Бакс» закончили регулярный чемпионат-2022/23 на первом месте с результатом 58-24, но уступили «Хит» Батлера в первом раунде плей-офф (1-4).

Ранее лишь «Чикаго» (2012, 2-4 против «Филадельфии»), «Сан-Антонио» (2011, 2-4 против «Мемфиса») и «Даллас» (2007, 2-4 против «Голден Стэйт») уступали в семиматчевых сериях, будучи первым номером посева в своей конференции.

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20 комментариев

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SayonaraBoy
Правительство Висконсина обязано запретить въезд Батлеру на территорию штата , это не смешно уже
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everyday4768
Джимми и его КАХОНЕС
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Daishi
У Хит огромный зуб был за тот свип 2-х летней давности. Штош, достойно вернули долг Бакс..
+13
0
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A. V.
«Вот даёшь, едрёна вошь, и Олень 🦌 тебе не гож! А вчера мытарил душу - вынь Милуоки 🦌 да положь»
©️Филатов, «Сказ про Джимми-Стрельца, удалого удальца»
+7
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Starki92
К сожалению, для Милуоки, попалась нетипичная команда с 8 места.
И к такому повороту Милуоки с Бадом были не готовы.
А Джимбо со Споэльстрой - оказались готовы и подарили болельщиками Хит историческую серию.
Спасибо команде за это представление.
Было чудесно.
Дальше рубка с Никс - и это очень будет интересно.
Let’s go Heat 🔥
+6
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Skeleton64
Феноменально нелепое последнее владение от Бакс. Отдать ОТ с двумя (!) овертаймами. Буденхольцер запаниковал, словно впервые в жизни ощутил себя тренером. Это его поражение, при всей гениальности игры Батлера, искусстве Спо и недооценке Хит со стороны игроков Оленей.
+4
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Алиса Селезнева
Дайте Батлеру MVP🎉💯👍
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Ballboy13
А ведь Милуоки подходили к плей-офф в потрясающей форме, а Майами наоборот показывали не самую лучшую игру, еще и в плей-инн проиграв первый матч. Казалось что Бакс 100% заберут серию и только чудо поможет Майами и вот мы стали свидетелями этого самого чуда, чуда по имени Джимми. Тем интересней будет наблюдать серию против Никс, которые тоже непредсказуемы.
+3
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Свежий
ДЖИМБУОКИ!
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someoneelse
Ответ phivas
Надеюсь, что Янис не запросит обмен в межсезонье. А так у Бакс отличная ведь команда, но как ни парадоксально, в серии банально слабо сыграла скамейка, хотя Милуоки считались самой глубокой по составу командой лиги. Кажется, что время Буденхольцера в этой команде подошло к концу. Возможно стоит побороться за Нерса и попробовать найти вторую суперзвезду, хотя для этого придётся включать в обмен Мидлтона или Холидея
Реально хотелось бы посмотреть на Нерса с нормальной командой
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phivas
Надеюсь, что Янис не запросит обмен в межсезонье. А так у Бакс отличная ведь команда, но как ни парадоксально, в серии банально слабо сыграла скамейка, хотя Милуоки считались самой глубокой по составу командой лиги. Кажется, что время Буденхольцера в этой команде подошло к концу. Возможно стоит побороться за Нерса и попробовать найти вторую суперзвезду, хотя для этого придётся включать в обмен Мидлтона или Холидея
+2
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chestisovest mira
Исправьте статью.
Было ещё в 1999: Knicks(8) vs. (1)Heat 3–2.
(Тогда первый раунд был до 3х побед)
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frenemy
Можно винить тренера, можно травмы, можно что-то ещё.. Как не крути, имея такой состав нужно выбивать все живое из той пятерки, которая оставалась у Майами в живых на концовку. Винсент-Мартин-Батлер-Штрус-Зеллер. Это не серьезно. Яннис сила, только без захода в 21ом его резюме и сегодняшняя игра очень жидко выглядят.

Батлер просто МОНСТР, трудно описать насколько хорошо он разложил свою добычу
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namankey
Ответ Алиса Селезнева
Дайте Батлеру MVP🎉💯👍
Ему не нужны персональные награды
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namankey
Ответ Ballboy13
А ведь Милуоки подходили к плей-офф в потрясающей форме, а Майами наоборот показывали не самую лучшую игру, еще и в плей-инн проиграв первый матч. Казалось что Бакс 100% заберут серию и только чудо поможет Майами и вот мы стали свидетелями этого самого чуда, чуда по имени Джимми. Тем интересней будет наблюдать серию против Никс, которые тоже непредсказуемы.
Казалось нужно чудо чтобы взять хотя бы одну игру, но когда взяли первую, аппетит вырос
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bestttttttofthebest
Разговоров было конечно много, что оленята могут.
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shooter77
Застыли, как олень при свете фар)
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Azat LA
Ответ Skeleton64
Феноменально нелепое последнее владение от Бакс. Отдать ОТ с двумя (!) овертаймами. Буденхольцер запаниковал, словно впервые в жизни ощутил себя тренером. Это его поражение, при всей гениальности игры Батлера, искусстве Спо и недооценке Хит со стороны игроков Оленей.
Согласен, если подразумевать, что Вы имели в виду с двумя таймаутами.
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