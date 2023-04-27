Дэмиан Лиллард ретвитнул фотографию Янниса Адетокумбо в форме «Портленда»
Спустя несколько часов после того, как «Милуоки» вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв «Майами» (1-4), разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард ретвитнул отфотошопленную фотографию с Яннисом Адетокумбо в форме «Блэйзерс».
Позже Лиллард удалил пост, который успел собрать сотни комментариев.
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