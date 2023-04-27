Дэмиан Лиллард ретвитнул фотографию Янниса Адетокумбо в форме «Портленда»

Теги Милуоки Портленд НБА фото НБА плей-офф Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Баскетбол

Спустя несколько часов после того, как «Милуоки» вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв «Майами» (1-4), разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард ретвитнул отфотошопленную фотографию с Яннисом Адетокумбо в форме «Блэйзерс».

Позже Лиллард удалил пост, который успел собрать сотни комментариев.

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12 комментариев

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scorp19
Ага, щас променяет лучшую команду регулярки востока на болото запада. Жди Лиля, жди.
+9
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scorp19
Ответ SWAGG
толк от этой лучшей команды регулярки если она сливается 1:4 в 1 раунде от зоны плей ин?
А толку играть за Портленд ? 😂
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+5
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DonnyRu
Ответ headmaster
Может Лилларду лучше в Бакс? Там как раз не помешает игрок, который разыгрывать может. Да и бросок отличный
Бакс и без Лилларда состоятельная команда.
Просто тренерскому штабу нужно сделать правильные выводы после фиаско от Хит...
+2
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+2
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headmaster
Может Лилларду лучше в Бакс? Там как раз не помешает игрок, который разыгрывать может. Да и бросок отличный
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-1
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Cash_flow
Это раздел "фантастика баскетбола НБА". Я быстрее поверю что clownyork попадёт в НБА и станет одноклубником Дэйма (ну или как минимум маскотом)
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xamer 9
У Лиллард лишние деньги на рыбалке видимо, щас будет штраф за тамперинг
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phivas
Так, я не понял, Лиллард уходит из Портленда летом, или нет?? Вроде бы, была новость, что Блэйзерс решились наконец на обмен
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Goddemic
Ответ SWAGG
толк от этой лучшей команды регулярки если она сливается 1:4 в 1 раунде от зоны плей ин?
Они ж криптониту сливают постоянно. Представьте, если бы Чикаго вышло в ПО. Олени были бы во втором раунде спокойно.
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SWAGG
Ответ headmaster
Может Лилларду лучше в Бакс? Там как раз не помешает игрок, который разыгрывать может. Да и бросок отличный
этот обмен невозможен у бакс нет пиков
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Алексей Иванов
Ответ DonnyRu
Бакс и без Лилларда состоятельная команда. Просто тренерскому штабу нужно сделать правильные выводы после фиаско от Хит...
Судя по всему, там нужен новый тренерский штаб. Ибо деградация в течении двух лет, на лицо.
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Баскетбольные Обзоры
Ответ SWAGG
этот обмен невозможен у бакс нет пиков
Отдадут Холидея, Миддлтона, Лопеса, Краудера и еще парочку ролевиков, чтобы Демьян с греком сразу на рыбалку ездили, минуя плей-офф и плей-ин))
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