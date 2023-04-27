Дэмиан Лиллард ретвитнул фотографию Янниса Адетокумбо в форме «Портленда»

Спустя несколько часов после того, как «Милуоки» вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв «Майами» (1-4), разыгрывающий « » ретвитнул отфотошопленную фотографию с в форме «Блэйзерс».

Позже Лиллард удалил пост, который успел собрать сотни комментариев.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую