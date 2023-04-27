Майк Буденхольцер о том, провальный ли сезон: «Уважаю этот вопрос. Мы просто разочарованы»
Главный тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер в противоположной манере ответил на аналогичный вопрос, считает ли он сезон провальным, ранее заданный звездному форварду команды Яннису Адетокумбо.
«Уважаю этот вопрос. Понимаю, о чем он. У этой команды невероятно высоко поднята планка ожиданий. Владельцы сделали все, что требуется для достижения результата.
Закончили сезон на первой строчке. Учитывая, что ничто, кроме плей-офф, не имеет значения, мы просто разочарованы. Именно так, разочарованы. Тяжело на душе.
Весь год говорил вам, что люблю эту команду, этих парней. Верю в них. Организация верит в них. Сегодня мы не справились. Мои чувства: разочарование и боль. Именно так я бы это описал», – сказал Буденхольцер на послематчевой пресс-конференции.
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К нему привык Яннис и не даст уволить
Возможно, проблема именно в тренере и нужно попробовать кого-то нового.
До последнего не верил в проход Майми, хотя Джимбо симпатизирую и не симпатизирую Яннису.
Даже после 1-3 казалось, что Бакс подсоберутся и вынесут суповой набор из больных и ролевых (и Батлера с Бэмом). В итоге же оказалось, что суповой набор - это Милуоки, как минимум ментально.
Но 1-4 - это, конечно, просто позорно для Милуоки.
И поделом.