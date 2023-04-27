Майк Буденхольцер о том, провальный ли сезон: «Уважаю этот вопрос. Мы просто разочарованы»

Теги Милуоки НБА Майк Буденхольцер НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Баскетбол

Главный тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер в противоположной манере ответил на аналогичный вопрос, считает ли он сезон провальным, ранее заданный звездному форварду команды Яннису Адетокумбо.

«Уважаю этот вопрос. Понимаю, о чем он. У этой команды невероятно высоко поднята планка ожиданий. Владельцы сделали все, что требуется для достижения результата.

Закончили сезон на первой строчке. Учитывая, что ничто, кроме плей-офф, не имеет значения, мы просто разочарованы. Именно так, разочарованы. Тяжело на душе.

Весь год говорил вам, что люблю эту команду, этих парней. Верю в них. Организация верит в них. Сегодня мы не справились. Мои чувства: разочарование и боль. Именно так я бы это описал», – сказал Буденхольцер на послематчевой пресс-конференции.

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16 комментариев

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Алексей Иванов
Надо было спросить у него, "как вы относитесь к Таймаутам?"
+23
0
+23
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FS19
Ответ grishay10@mail.ru
Этот физрук с таким ресурсом умудрился взять одну победу …. Краудера не выпускал, Лопеса зачем-то в клатче держал и Коннатона не понятно зачем выпускал на решающие атаки . Тем временем его протеже с Лавом и Мартином на 4 номере вынес Бакс в одну калитку)
Протеже? Споэльстра протеже Бада? Может быть визави?
+13
0
+13
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FS19
Буденхольцер скорее всего будет отправлен в отставку. Вопрос в том кем его менять.
+6
0
+6
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grishay10@mail.ru
Ответ FS19
Протеже? Споэльстра протеже Бада? Может быть визави?
Визави да)
+6
-1
+5
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Aleksey Lisitsyn
Ответ evgen98
Киддом!
Стив Нэш конечно же)
+3
0
+3
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grishay10@mail.ru
Ответ FS19
Буденхольцер скорее всего будет отправлен в отставку. Вопрос в том кем его менять.
Нерс однозначно
+3
0
+3
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grishay10@mail.ru
Этот физрук с таким ресурсом умудрился взять одну победу …. Краудера не выпускал, Лопеса зачем-то в клатче держал и Коннатона не понятно зачем выпускал на решающие атаки . Тем временем его протеже с Лавом и Мартином на 4 номере вынес Бакс в одну калитку)
+4
-2
+2
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Против грусти
Ответ FS19
Буденхольцер скорее всего будет отправлен в отставку. Вопрос в том кем его менять.
Это вряд ли.
К нему привык Яннис и не даст уволить
+1
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Artur Prokopchuk
я тоже зачарован. Яннис, лучший сезон Лопеса, играющий Миддлтон, Холлидей, который был великолепен в этом сезоне и остальный сильные игроки, которых собрали в эту команду. Я действительно ожидал чего-то особенного от этой команды. Полный провал и разочарование.
Возможно, проблема именно в тренере и нужно попробовать кого-то нового.
+1
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Alex Raycon
Чувак, это уже не про "мы разочарованы", это уже конкретное "мы об....лись".
До последнего не верил в проход Майми, хотя Джимбо симпатизирую и не симпатизирую Яннису.

Даже после 1-3 казалось, что Бакс подсоберутся и вынесут суповой набор из больных и ролевых (и Батлера с Бэмом). В итоге же оказалось, что суповой набор - это Милуоки, как минимум ментально.

Но 1-4 - это, конечно, просто позорно для Милуоки.
И поделом.
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RusLan
Ответ grishay10@mail.ru
Этот физрук с таким ресурсом умудрился взять одну победу …. Краудера не выпускал, Лопеса зачем-то в клатче держал и Коннатона не понятно зачем выпускал на решающие атаки . Тем временем его протеже с Лавом и Мартином на 4 номере вынес Бакс в одну калитку)
действительно зачем держать на паркете одного из лучших защищающихся игроков, способного забить три или вытянуть большого под единственное оружие их лучшего игрока - забивать из краски. Лучше выпустить кого то из запасных, которые за матч на всю лавку набрали очков 10. спасибо за анализ, ты супер
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quznez
Ответ grishay10@mail.ru
Визави да)
а ля гер ком а ля гер
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evgen98
Ответ FS19
Буденхольцер скорее всего будет отправлен в отставку. Вопрос в том кем его менять.
Киддом!
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BT
Ответ FS19
Буденхольцер скорее всего будет отправлен в отставку. Вопрос в том кем его менять.
У Милуоки все равно очень мощная команда. Буденхольцер, возможно, чрезмерно академичен, но стоит ли все рушить и идти за журавлем в небе, непонятно.
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Рахон Р.
Ответ FS19
Буденхольцер скорее всего будет отправлен в отставку. Вопрос в том кем его менять.
Рокировка Поповича: Бад в Сперс, Бретт Браун + пик второго раунда в Милуоки
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