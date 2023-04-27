Майк Буденхольцер о том, провальный ли сезон: «Уважаю этот вопрос. Мы просто разочарованы»

Главный тренер « » в противоположной манере ответил на аналогичный вопрос, считает ли он сезон провальным, ранее заданный звездному форварду команды .

«Уважаю этот вопрос. Понимаю, о чем он. У этой команды невероятно высоко поднята планка ожиданий. Владельцы сделали все, что требуется для достижения результата.

Закончили сезон на первой строчке. Учитывая, что ничто, кроме плей-офф, не имеет значения, мы просто разочарованы. Именно так, разочарованы. Тяжело на душе.

Весь год говорил вам, что люблю эту команду, этих парней. Верю в них. Организация верит в них. Сегодня мы не справились. Мои чувства: разочарование и боль. Именно так я бы это описал», – сказал Буденхольцер на послематчевой пресс-конференции.

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