Яннис Адетокумбо: «Худший плей-офф в моей карьере»

Форвард «Милуоки» после поражения от « » в серии первого раунда (1-4) признался, что на его памяти это худшее выступление «Бакс» в розыгрыше плей-офф.

«Думаю, что это худший плей-офф в моей карьере.

У нас в раздевалке, как и у других команд, висит число, которое показывает количество побед, оставшихся до чемпионского титула – 16, 15, 14... И мы остановились на 15. По-моему, это мой первый розыгрыш плей-офф, когда мы остановились на числе 15. Возможно, мы уже проигрывали в первом раунде, но не останавливались на 15.

Мне кажется, что «Хит» играли с целью победить нас, а мы играли с целью выиграть чемпионат, чего я не понимаю. Если честно, думаю, что мы просто немного опередили события», – сказал Адетокумбо.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую