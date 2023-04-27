Яннис Адетокумбо: «Худший плей-офф в моей карьере»
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо после поражения от «Майами» в серии первого раунда (1-4) признался, что на его памяти это худшее выступление «Бакс» в розыгрыше плей-офф.
«Думаю, что это худший плей-офф в моей карьере.
У нас в раздевалке, как и у других команд, висит число, которое показывает количество побед, оставшихся до чемпионского титула – 16, 15, 14... И мы остановились на 15. По-моему, это мой первый розыгрыш плей-офф, когда мы остановились на числе 15. Возможно, мы уже проигрывали в первом раунде, но не останавливались на 15.
Мне кажется, что «Хит» играли с целью победить нас, а мы играли с целью выиграть чемпионат, чего я не понимаю. Если честно, думаю, что мы просто немного опередили события», – сказал Адетокумбо.
Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую
Стата по подборам: 56 - 76 в пользу Бакс, т.е. 20 дополнительных владений. По штрафным броскам: 17 - 45 в пользу Бакс. Хит не должны были сегодня побеждать, но у них был Батлер, который просто сказал: "Нет"
Милуоки в свой чемпионский сезон нанесли Джимми самое жесткое поражение в карьере. Это был свип без шансов, просто в порошок их стёрли. И видимо Джимми будучи сыном сами знаете кого took that personal