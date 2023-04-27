Яннис Адетокумбо: «Худший плей-офф в моей карьере»

Теги Майами Милуоки НБА НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Баскетбол

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо после поражения от «Майами» в серии первого раунда (1-4) признался, что на его памяти это худшее выступление «Бакс» в розыгрыше плей-офф.

«Думаю, что это худший плей-офф в моей карьере.

У нас в раздевалке, как и у других команд, висит число, которое показывает количество побед, оставшихся до чемпионского титула – 16, 15, 14... И мы остановились на 15. По-моему, это мой первый розыгрыш плей-офф, когда мы остановились на числе 15. Возможно, мы уже проигрывали в первом раунде, но не останавливались на 15.

Мне кажется, что «Хит» играли с целью победить нас, а мы играли с целью выиграть чемпионат, чего я не понимаю. Если честно, думаю, что мы просто немного опередили события», – сказал Адетокумбо.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую

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12 комментариев

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mastadon
Мне кажется многие до сих пор не поняли, что произошло.

Стата по подборам: 56 - 76 в пользу Бакс, т.е. 20 дополнительных владений. По штрафным броскам: 17 - 45 в пользу Бакс. Хит не должны были сегодня побеждать, но у них был Батлер, который просто сказал: "Нет"

Милуоки в свой чемпионский сезон нанесли Джимми самое жесткое поражение в карьере. Это был свип без шансов, просто в порошок их стёрли. И видимо Джимми будучи сыном сами знаете кого took that personal
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mastadon
Яннис конечно плохо играл, но кто провалился так это Холидей. Ни в нападении импакта нормального не дал, ни с Джимми не справился. А Яннис всё-таки на травме был, видно было, что плохо двигался, не так резко как обычно
+18
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+17
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someoneelse
Я так понимаю намек на то что тренер не вывозит, видимо на выход.
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jonnysilverhand01
Частенько, кто заглядывает за спину, плохо заканчивает, так и произошло с Милуоки, а Джимми Батлер злодей конечно конкретный, великолепный перфоманс !
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Rodbert
"а мы играли с целью выиграть чемпионат, чего я не понимаю." - А вот руководство все поняло, что ты имел в виду. Буденхольцера попросят, они же видят, как преобразился Бостон и Сакраменто с норм тренером.
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Lokomotiv__1992
Зазнались
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depressive_monk
Я видимо чего то не понимаю, но, почему мы, обычные читатели на спортсе, каждый год пишем про минусы Буденхольцера (трусливый, тактически негибкий, впадающий в ступор), они каждый год,за исключением чемпионского сезона (где он эти минусы никак не исправлял и был близок к вылету от Дюранта и одноногого Хардена), приводят к вылету его команды, но фронт-офис Бакс, обладая топ-3 игроком лиги в прайме, ничего не делают? Он им откаты со своей немалой зп башляет?
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ST-L
Ответ someoneelse
Я так понимаю намек на то что тренер не вывозит, видимо на выход.
как Вы поняли что это был намек что тренер не вывозит?
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someoneelse
Ответ ST-L
как Вы поняли что это был намек что тренер не вывозит?
садишься в позу лотоса, левый указательный к виску слева, правый указательный к виску правой, крутишь в противоположные стороны и перечитываешь винмательно статью
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ST-L
Ответ someoneelse
садишься в позу лотоса, левый указательный к виску слева, правый указательный к виску правой, крутишь в противоположные стороны и перечитываешь винмательно статью
видимо именно так ты читаешь статьи, в момент когда крутишь своими пальцами - приписываешь желаемое
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