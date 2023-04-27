Майк Буденхольцер – о том, что не остановил игру после попадания Батлера: «Надо было брать тайм-аут»

Теги Майами Милуоки НБА Майк Буденхольцер НБА плей-офф Джимми Батлер Крис Миддлтон Яннис Адетокумбо Баскетбол

Главный тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер ответил на вопрос, почему не стал брать тайм-аут после попадания форварда «Майами» Джимми Батлера за полсекунды до сирены об окончании основного времени (126:128 OT).

«Да, надо было брать тайм-аут», – сказал тренер.

«Яннис взял игру на себя, Миддлтон тоже. Мы всегда так играли, и у нас получалось, просто сегодня не пошло», – сказал Буденхольцер о том, почему не вносил корректировки в игру во время овертайма.

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5 комментариев

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PEGEON
Ответ DevilBrO
2 сезона после чемпионства доказывают что заслуга этого чемпионства в основном Джейсон Кидд и его работа с Яннисом
И длинная стопа Дюрэнта
+2
-1
+1
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jason82
Тайм аут надо было брать в 4-й игре ещё. Когда им 30 очков влетело.
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victorvictorovich
Последние секунды матча, я сидел и повторял " А тайм-аут, а тайм-аут"
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