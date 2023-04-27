Майк Буденхольцер – о том, что не остановил игру после попадания Батлера: «Надо было брать тайм-аут»

Главный тренер « » ответил на вопрос, почему не стал брать тайм-аут после попадания форварда « » за полсекунды до сирены об окончании основного времени (126:128 OT).

«Да, надо было брать тайм-аут», – сказал тренер.

« взял игру на себя, Миддлтон тоже. Мы всегда так играли, и у нас получалось, просто сегодня не пошло», – сказал Буденхольцер о том, почему не вносил корректировки в игру во время овертайма.

«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах

Джимми Батлер – зверь! Рекордные в карьере 56 очков – только трое в истории плей-офф НБА набирали больше

25 величайших игроков НБА без чемпионского перстня