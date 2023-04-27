Майк Буденхольцер – о том, что не остановил игру после попадания Батлера: «Надо было брать тайм-аут»
Главный тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер ответил на вопрос, почему не стал брать тайм-аут после попадания форварда «Майами» Джимми Батлера за полсекунды до сирены об окончании основного времени (126:128 OT).
«Да, надо было брать тайм-аут», – сказал тренер.
«Яннис взял игру на себя, Миддлтон тоже. Мы всегда так играли, и у нас получалось, просто сегодня не пошло», – сказал Буденхольцер о том, почему не вносил корректировки в игру во время овертайма.
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