«За 15 лет Майкл Джордан 6 раз стал чемпионом. Остальные 9 были провалом?» Яннис Адетокумбо не считает сезон-2022/23 неудачным

Теги Майкл Джордан Милуоки НБА НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо после поражения от «Майами» (1-4) эмоционально отреагировал на вопрос журналиста об итогах сезоны для команды.

Журналист спросил, считает ли грек сезон-2022/23 провальным.

«Боже мой (вздыхает). Ты задал мне тот же самый вопрос в прошлом году, Эрик. Тебя каждый год на работе повышают в должности? То есть весь год можно считать неудачей? Нет, конечно же. Не хочу переходить на личности сейчас.

Это лишь шаги к чему-то большему. Майкл Джордан за 15 сезонов стал чемпионом 6 раз. Остальные 9 были провальными? Да или нет? [Журналист покачал головой]. Совершенно верно. Так зачем меня об этом спрашиваешь тогда? В спорте не существует неудач. Хорошие дни и плохие дни, иногда получается, иногда нет. Ты не будешь всегда побеждать. 50 лет без чемпионства для «Милуоки» были провалом? Нет, это были шаги к чемпионству 2021 года. Мы выиграли однажды, постараемся сделать это вновь», – сказал Адетокумбо на пресс-конференции.

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15 комментариев

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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
В защиту Янниса стоит сказать, что когда у тебя болит спина, ты только что отлетел 1-4 и настроение, прямо скажем, паршивое, то бомбежка от завуалированных вопросов "Считаете ли вы себя лошками?" понятна
+58
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+58
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Daishi
Респект, достойно отбился от журналюг, которые были наготове с солонками. Я даже запишу пример с повышением в должности. Понравилось! :))
+40
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Cash_flow
Всё по фактам раскидал, молоток Яннис
+16
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Лиллард унижатель!
Были. Иначе бы в 1989 не назначили Фила Джексона и не начали бы играть в треугольное нападение. Просто из провалов надо уметь делать выводы, а не делать вид, что все нормально, просто не повезло.
+9
-3
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avcgloronalduMU
у Джордана не было провалов, у него не было команды и подходящих игроков
+5
-3
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Ржавый крюк Джаббара
Ответ StillInTheGame
позорный? что? для кого? почему? к чему вообще это слово здесь?) история лиги за последние 3 года только считается что ли?)
То есть ты полагаешь, что отлет 1 команды в лиге с отличным составом от команды плей-ин нормально. На баскетбольной ветке было пару хороших статей про ПО 1994 года, когда первый номер западной конфы и общей регулярки Сиэттл проиграл 8 номеру Денверу, о том, что все - болелы, специалисты, сами игроки жалели об упущенном шансе прекрасной команды. В регулярке Бакс были лучшие по победам, да и по игре, а в ПО просто рассыпались.
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A. V.
Галантерейщик и кардинал - это сила!…
Грек уже отождествляет себя с Джорданом))
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StillInTheGame
Ответ Ржавый крюк Джаббара
Не то чтобы неудачный... скорее один из самых позорных в истории лиги.
позорный?
что?
для кого? почему? к чему вообще это слово здесь?)
история лиги за последние 3 года только считается что ли?)
+2
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Ржавый крюк Джаббара
Ответ StillInTheGame
позорный? что? для кого? почему? к чему вообще это слово здесь?) история лиги за последние 3 года только считается что ли?)
При чем здесь 3 года? В истории лиги было всего несколько случаев, когда 1 номер всей регулярки по победам сливался в 1 раунде, но даже если и сливался, то не 1-4.
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старичок
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
В защиту Янниса стоит сказать, что когда у тебя болит спина, ты только что отлетел 1-4 и настроение, прямо скажем, паршивое, то бомбежка от завуалированных вопросов "Считаете ли вы себя лошками?" понятна
всё ты правильно описал, только к чему тут Яннису защита? он не хамил вроде бы и не геройствовал
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The_Trooper
Ответ StillInTheGame
позорный? что? для кого? почему? к чему вообще это слово здесь?) история лиги за последние 3 года только считается что ли?)
То есть до этих трех лет грек добился неимоверных высот?
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Анатолий Новосельцев
Ответ Ржавый крюк Джаббара
То есть ты полагаешь, что отлет 1 команды в лиге с отличным составом от команды плей-ин нормально. На баскетбольной ветке было пару хороших статей про ПО 1994 года, когда первый номер западной конфы и общей регулярки Сиэттл проиграл 8 номеру Денверу, о том, что все - болелы, специалисты, сами игроки жалели об упущенном шансе прекрасной команды. В регулярке Бакс были лучшие по победам, да и по игре, а в ПО просто рассыпались.
Сиэтл слился с 2-0 в серии до трех побед
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nik nik
Ответ avcgloronalduMU
у Джордана не было провалов, у него не было команды и подходящих игроков
И не было травмы спины
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