«За 15 лет Майкл Джордан 6 раз стал чемпионом. Остальные 9 были провалом?» Яннис Адетокумбо не считает сезон-2022/23 неудачным

Звездный форвард «Милуоки» после поражения от «Майами» (1-4) эмоционально отреагировал на вопрос журналиста об итогах сезоны для команды.

Журналист спросил, считает ли грек сезон-2022/23 провальным.

«Боже мой (вздыхает). Ты задал мне тот же самый вопрос в прошлом году, Эрик. Тебя каждый год на работе повышают в должности? То есть весь год можно считать неудачей? Нет, конечно же. Не хочу переходить на личности сейчас.

Это лишь шаги к чему-то большему. Майкл Джордан за 15 сезонов стал чемпионом 6 раз. Остальные 9 были провальными? Да или нет? [Журналист покачал головой]. Совершенно верно. Так зачем меня об этом спрашиваешь тогда? В спорте не существует неудач. Хорошие дни и плохие дни, иногда получается, иногда нет. Ты не будешь всегда побеждать. 50 лет без чемпионства для « » были провалом? Нет, это были шаги к чемпионству 2021 года. Мы выиграли однажды, постараемся сделать это вновь», – сказал Адетокумбо на пресс-конференции.

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