Джей Уильямс о Яннисе Адетокумбо: «Лучший защитник года должен опекать Джимми Батлера»

Теги Майами Милуоки НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Джей Уильямс Яннис Адетокумбо Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Уильямс заявил, что лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо должен взять на себя опеку Джимми Батлера, если «Бакс» не хотят проиграть «Хит» в 5-м матче серии первого раунда плей-офф (1-3).

«Я должен сказать это, потому хочу увидеть следующий матч. Лучший защитник года должен опекать Джимми Батлера в каждом владении мячом.

Если он набирает против вас 56 очков, значит, пора», – сказал Уильямс.

В 2020 году Адетокумбо был признан лучшим защитником лиги.

Джимми Батлер – зверь! 56 очков – и «Майами» в шаге от того, чтобы выбить фаворита из плей-офф

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий