Джей Уильямс о Яннисе Адетокумбо: «Лучший защитник года должен опекать Джимми Батлера»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Уильямс заявил, что лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо должен взять на себя опеку Джимми Батлера, если «Бакс» не хотят проиграть «Хит» в 5-м матче серии первого раунда плей-офф (1-3).
«Я должен сказать это, потому хочу увидеть следующий матч. Лучший защитник года должен опекать Джимми Батлера в каждом владении мячом.
Если он набирает против вас 56 очков, значит, пора», – сказал Уильямс.
В 2020 году Адетокумбо был признан лучшим защитником лиги.
Джимми Батлер – зверь! 56 очков – и «Майами» в шаге от того, чтобы выбить фаворита из плей-офф
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