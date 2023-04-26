Джей Уильямс о Яннисе Адетокумбо: «Лучший защитник года должен опекать Джимми Батлера»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Джей Уильямс заявил, что лидер « » должен взять на себя опеку Джимми Батлера, если «Бакс» не хотят проиграть «Хит» в 5-м матче серии первого раунда плей-офф (1-3).

«Я должен сказать это, потому хочу увидеть следующий матч. Лучший защитник года должен опекать Джимми Батлера в каждом владении мячом.

Если он набирает против вас 56 очков, значит, пора», – сказал Уильямс.

В 2020 году Адетокумбо был признан лучшим защитником лиги.

Джимми Батлер – зверь! 56 очков – и «Майами» в шаге от того, чтобы выбить фаворита из плей-офф