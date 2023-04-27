Яннис Адетокумбо: «Хотел бы защищаться против Батлера больше»

Лидер « » после поражения в серии от « » (1-4) ответил на вопрос, хотел бы он взять персональную опеку на себя.

«Да. Из уважения, вы должны позволить тренеру сделать эту корректировку. Поставили на него нашего лучшего защитника. Мы общаемся с Дрю. Когда он устанет, я могу взять занять его место.

Батлер выкладывается на полную, играет жестко, принимает любой вызов. В конце концов, я хотел бы защищаться против него больше», – сказал Адетокумбо.

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