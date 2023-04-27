Яннис Адетокумбо: «Хотел бы защищаться против Батлера больше»

Теги Майами Милуоки НБА Майк Буденхольцер Дрю Холидэй НБА плей-офф Джимми Батлер Яннис Адетокумбо Баскетбол

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо после поражения в серии от «Майами» (1-4) ответил на вопрос, хотел бы он взять персональную опеку Джимми Батлера на себя.

«Да. Из уважения, вы должны позволить тренеру сделать эту корректировку. Поставили на него нашего лучшего защитника. Мы общаемся с Дрю. Когда он устанет, я могу взять занять его место.

Батлер выкладывается на полную, играет жестко, принимает любой вызов. В конце концов, я хотел бы защищаться против него больше», – сказал Адетокумбо.

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4 комментария

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frenemy
А Батлер захотел, встал против тебя в клатче и ты почему-то пропал с игры, появляясь только на линии с промахами
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Марсель Объелся
У этого Милуоки прям вайб Милуоки из 2020, когда они также от Майами вылетали. Только тогда у них была репутация неудачников плей-офф и за них было обидно, а сейчас уже всё равно, они своё взяли, могут доигрывать в удовольствие
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Южка
Ответ frenemy
А Батлер захотел, встал против тебя в клатче и ты почему-то пропал с игры, появляясь только на линии с промахами
Кстати да, толкал толкал спиной его Яннис, так и не смог затолкать🤭
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