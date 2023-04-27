Яннис Адетокумбо: «Хотел бы защищаться против Батлера больше»
Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо после поражения в серии от «Майами» (1-4) ответил на вопрос, хотел бы он взять персональную опеку Джимми Батлера на себя.
«Да. Из уважения, вы должны позволить тренеру сделать эту корректировку. Поставили на него нашего лучшего защитника. Мы общаемся с Дрю. Когда он устанет, я могу взять занять его место.
Батлер выкладывается на полную, играет жестко, принимает любой вызов. В конце концов, я хотел бы защищаться против него больше», – сказал Адетокумбо.
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