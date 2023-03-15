Бывший игрок НБА Ричард Джефферсон отреагировал на слова члена Зала славы , который подобрал обидные характеристики для чемпиона лиги в составе «Кливленда».

Пирс назвал Джефферсона «сладким», отметив, что дуэль против него это «легкие 40 очков».

«В первую очередь я все же скажу, что Пол Пирс – один из лучших игроков поколения. На сто процентов можно говорить, что он лучше меня. Сравнивать меня с ним – это все равно, что сравнивать его с Ди-Уэйдом, это разные стратосферы, мы не станем этим заниматься.

Но давайте рассмотрим то, что он сказал. Сладкий, каждый раз... Даже не спрашивайте меня об этом. Бро, мы обыграли тебя 10 раз из 11. Мы трижды обыгрывали вас в плей-офф в финалах конференций. Была даже рождественская игра, когда мы вынесли вас с разницей 40 очков на глазах у всей Америки, а я был стартовым легким форвардом. А затем вы продолжили это событие восемью поражениями подряд, включая сухое поражение в серии плей-офф.

Я не собираюсь сейчас говорить, будто был лучшим игроком, чем ты, но сказать «милый» было довольно неуважительно. Судя по всему, у тебя какое-то другое, необычное определение этого слова», – произнес Джефферсон.

Пирс и Джефферсон играли друг против друга 46 раз. Экс-игрок « » лишь один раз набирал 40 очков в этих дуэлях, при этом 30 очков набирал семь раз.

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