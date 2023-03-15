Ричард Джефферсон: «Со стороны Пола Пирса неуважительно называть меня «сладким» соперником»

Теги Бостон Пол Пирс Ричард Джефферсон НБА Баскетбол

Бывший игрок НБА Ричард Джефферсон отреагировал на слова члена Зала славы Пола Пирса, который подобрал обидные характеристики для чемпиона лиги в составе «Кливленда».

Пирс назвал Джефферсона «сладким», отметив, что дуэль против него это «легкие 40 очков».

«В первую очередь я все же скажу, что Пол Пирс – один из лучших игроков поколения. На сто процентов можно говорить, что он лучше меня. Сравнивать меня с ним – это все равно, что сравнивать его с Ди-Уэйдом, это разные стратосферы, мы не станем этим заниматься.

Но давайте рассмотрим то, что он сказал. Сладкий, каждый раз... Даже не спрашивайте меня об этом. Бро, мы обыграли тебя 10 раз из 11. Мы трижды обыгрывали вас в плей-офф в финалах конференций. Была даже рождественская игра, когда мы вынесли вас с разницей 40 очков на глазах у всей Америки, а я был стартовым легким форвардом. А затем вы продолжили это событие восемью поражениями подряд, включая сухое поражение в серии плей-офф.

Я не собираюсь сейчас говорить, будто был лучшим игроком, чем ты, но сказать «милый» было довольно неуважительно. Судя по всему, у тебя какое-то другое, необычное определение этого слова», – произнес Джефферсон.

Пирс и Джефферсон играли друг против друга 46 раз. Экс-игрок «Бостона» лишь один раз набирал 40 очков в этих дуэлях, при этом 30 очков набирал семь раз.

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7 комментариев

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Игорь Ерин
Да если Пирс кого задел , надо говорить всегда одну фразу : "И это говорит человек , которого с обосранными трусами на коляске с паркета увозили ..." И все . Дальше Пирс замолчит .
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Cash_flow
Тут словесная победа RJ нокаутом, красиво парировал🥊
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Сергей Орлов
Ответ Scrappy_Coco
да Джефферсона даже Гомельский сладеньким назвал, так что чего он обижается то?)
Гомельский и Коробкова по-разному называл, и что теперь?
+1
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Scrappy_Coco
да Джефферсона даже Гомельский сладеньким назвал, так что чего он обижается то?)
0
-1
-1
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AEZAKMI228
так пирс главный клоун 00х. что вы хотите от него
0
-3
-3
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АРХАТ
Джейсон Коллинз: "Пол, назови меня сладким":)
+10
-1
+9
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Лютик
Про сравнение Пирса и Ди Уэйда - прямо смак) Остальное тоже хорошо)
Джефферсон умеет ответить)
+19
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