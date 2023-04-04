Ричард Джефферсон: «Леброн сбросил 5-6 кг, чтобы меньше давить на больную стопу»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Ричард Джефферсон НБА Баскетбол

Эксперт ESPN Ричард Джефферсон отметил, что форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поработал над весом после того, как получил разрыв сухожилия стопы, из-за которого пропустил около месяца.

«Одна из вещей, на которые я обратил внимание. Леброн выглядит так, будто сбросил 5-6 кг с момент получения травмы.

Все это смотрится так, будто он хочет меньше давить на больную стопу, стать легче и немного подвижнее», – заявил Джефферсон.

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6 комментариев

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BT
Насколько это реально? Лишнего веса у Леброна вроде бы не водилось, это не Зайон. Как он сбросит 5 кило? Это же не бокс, где сгоняют вес перед боями (штука это весьма малополезная).
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Igor' Govorov
Ответ Sonder
научите сбрасывать вес, когда тебе на одну из ног нельзя наступать
Велосипед, плавание, ограничение калорий.
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Sonder
Ответ xamer 9
Все же просто: нужно обеспечить дефицит калорий, будешь сбрасывать вес
каким образом 115 килограммовый 206 см шкаф обеспечит себе дефицит калорий без физической активности
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kaissa
Я бы тоже хотел вот так травмированным - легко и непринужденно сбрасывать вес. У меня колени каждый лишний килограмм ощущают - когда играю. Но сбросить этот несчастный килограмм очень сложно. Правда я и постарше Брона буду почти в полтора раза.)))
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xamer 9
Ответ Sonder
научите сбрасывать вес, когда тебе на одну из ног нельзя наступать
Все же просто: нужно обеспечить дефицит калорий,
будешь сбрасывать вес
+2
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Sonder
научите сбрасывать вес, когда тебе на одну из ног нельзя наступать
+2
-1
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