Эксперт ESPN Ричард Джефферсон отметил, что форвард « » поработал над весом после того, как получил разрыв сухожилия стопы, из-за которого пропустил около месяца.

«Одна из вещей, на которые я обратил внимание. Леброн выглядит так, будто сбросил 5-6 кг с момент получения травмы.

Все это смотрится так, будто он хочет меньше давить на больную стопу, стать легче и немного подвижнее», – заявил Джефферсон.

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