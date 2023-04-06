Ричард Джефферсон: «Мэджик Джонсон — величайший игрок «Лейкерс» всех времен»

Теги Мэджик Джонсон Лейкерс Ричард Джефферсон НБА Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Бывший игрок НБА Ричард Джефферсон назвал пятикратного чемпиона Мэджика Джонсона величайшим игроком в истории «Лейкерс».

«Я думаю, что Мэджик Джонсон — величайший игрок «Лейкерс» всех времен.

По моему скромному мнению, он продлил карьеру Карима Абдул-Джаббара, что позволило Кариму достичь тех высот, которых он достиг. Я считаю, что Мэджик Джонсон изменил баскетбол. Он привлек интерес к НБА», – сказал Джефферсон в подкасте Джей Джей Редика.

Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак

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11 комментариев

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Jerry Rodrogha
Ответ jabarkas
Просто напишу о существовании Майкана, а то никто и не вспомнит.
Типа не в Лос-Анджелесе не считается)))
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Evincive
Можно до хрипоты спорить, кто Джордан или Леброн лучший баскетболист в истории спорта, придумывать все новые доказательства, опровергать визуальное доминирование Шакила О’Нила или превосходство Билла Расселла, подтвержденное беспрецедентными одиннадцатью титулами, но Мэджика Джонсона в такой полемике лучше не упоминать. Легендарный разыгрывающий «Лейкерс» за гранью подобных абстрактных сравнений. Его талант вряд ли можно измерить какими-то статистическими показателями или количеством титулов. Мэджик не лучший, он просто и есть живое воплощение баскетбола. Двухметровый гигант со своей собственной, уникальной, влюбляющей в себя манерой дриблинга, и опутывающий сетью слепых передач, выверенных набросов и проникающих пассов в зону соперника. «Это единственный игрок, который за весь матч может совершить три броска и все равно будет доминировать» - характеристика Джулиуса Ирвинга, лучше всего определяет подчерк Джонсона, подчерк, построенный на животных инстинктах, на удивительной силы импровизации, на желании не просто переиграть, побороть, пересилить оппонента, но удивить, зачаровать его, а заодно и зрителя.
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Analjinn
Ответ Xell
Не соглашусь. Лейкерс сделал Джерри Уэст, который на Лого НБА. Потом уже пришел Мэджик. Ну а после рутины 90—х Лал подняли Шак и Коби.
Уэст из эпохи не такого популярного баскетбола. Мэджик жёстко популяризировал баскет, сравним только с Джорданом.
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Xell
Ответ Analjinn
Соглашусь - шоутайм самый значимый, несмотря на всех Коби.
Не соглашусь. Лейкерс сделал Джерри Уэст, который на Лого НБА. Потом уже пришел Мэджик. Ну а после рутины 90—х Лал подняли Шак и Коби.
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j_jms
Ответ Analjinn
Соглашусь - шоутайм самый значимый, несмотря на всех Коби.
Лучший игрок, в лучшее для команды время
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jabarkas
Просто напишу о существовании Майкана, а то никто и не вспомнит.
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Analjinn
Соглашусь - шоутайм самый значимый, несмотря на всех Коби.
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Xell
В истории Лейкерс нет лучшего игрока. Есть трио Мэджик, Коби, Карим+Уэст.
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Теннисный абсолют
Думаю да, сразу 5 игроков на это претендуют
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С бодуна
Джерри Уэст-ну да ну да,пошел я на фиг…
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Иван Копнин
беды с башкой
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