Ричард Джефферсон: «Мэджик Джонсон — величайший игрок «Лейкерс» всех времен»
Бывший игрок НБА Ричард Джефферсон назвал пятикратного чемпиона Мэджика Джонсона величайшим игроком в истории «Лейкерс».
«Я думаю, что Мэджик Джонсон — величайший игрок «Лейкерс» всех времен.
По моему скромному мнению, он продлил карьеру Карима Абдул-Джаббара, что позволило Кариму достичь тех высот, которых он достиг. Я считаю, что Мэджик Джонсон изменил баскетбол. Он привлек интерес к НБА», – сказал Джефферсон в подкасте Джей Джей Редика.
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