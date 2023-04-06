Ричард Джефферсон: «Мэджик Джонсон — величайший игрок «Лейкерс» всех времен»

Бывший игрок НБА Ричард Джефферсон назвал пятикратного чемпиона величайшим игроком в истории « ».

«Я думаю, что Мэджик Джонсон — величайший игрок «Лейкерс» всех времен.

По моему скромному мнению, он продлил карьеру , что позволило Кариму достичь тех высот, которых он достиг. Я считаю, что Мэджик Джонсон изменил баскетбол. Он привлек интерес к НБА», – сказал Джефферсон в подкасте Джей Джей Редика.

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