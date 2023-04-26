Хавьер Паскуаль: «В третьей четверти полностью потеряли контроль как в нападении, так и в защите»

Главный тренер « » заявил, что команда полностью потеряла контроль над игрой в третьей четверти 5-го матча полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против (63:78, 2-3).

«В стартовые 20 минут на площадке шла равная игра. Обе команды понимали всю важность встречи – серьезно действовали в защите, но в нападении играли нервно, промахивались открытые броски, штрафные и не забивали легкие мячи. Однако для такой игры это естественно.

В раздевалке во время большого перерыва говорили о том, что та команда, которая будет контролировать игру в третьей четверти, наиболее вероятно и одержит победу.

В третьей четверти полностью потеряли контроль как в нападении, так и в защите и разрушили игру. Затем пытались вернуться, но это оказалось невозможным, потому что преимущество хозяев было слишком большим», – сказал Паскуаль.

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