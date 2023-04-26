Велимир Перасович: «В начале третьей четверти удалось сделать разницу, которая оказалась решающей»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович отметил, что рывок в начале третьей четверти стал решающим в 5-м матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против « » (78:63, 3-2).

«Каждый матч в этой серии плей-офф чрезвычайно важен, поэтому очень рад сегодняшней победе. Она далась нам очень тяжело, особенно после нервного начала.

Обе команды показали совсем другую игру по сравнению с последней встречей в Санкт-Петербурге, когда за первую четверть набрали столько же очков, сколько сегодня за половину. Очевидно, что мы лучше себя чувствуем в такого рода баскетболе, но игра на игру не приходится.

Так что посмотрим, что произойдет в следующем матче. В начале третьей четверти нам удалось сделать разницу, которая оказалась решающей», – сказал Перасович.

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