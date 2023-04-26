Личные награды, интервью Дэрила Мэйкона и полуфинальные серии Лиги ВТБ – в новом выпуске «Вида сверху»

Теги ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Зенит видео Единая лига ВТБ Дэрил Мэйкон Баскетбол

Тележурнал «Вид сверху» представил новый выпуск, посвященный полуфинальным сериям плей-офф Единой лиги ВТБ.

Индивидуальные награды и символическая пятерка от «Вида сверху», противостояние «Локомотива-Кубань» и ЦСКА, интервью Дэрила Мэйкона (УНИКС) и битва в Санкт-Петербурге – в 32-м выпуске тележурнала.

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