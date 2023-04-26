Личные награды, интервью Дэрила Мэйкона и полуфинальные серии Лиги ВТБ – в новом выпуске «Вида сверху»

Тележурнал «Вид сверху» представил новый выпуск, посвященный полуфинальным сериям плей-офф лиги ВТБ.

Индивидуальные награды и символическая пятерка от «Вида сверху», противостояние «Локомотива-Кубань» и ЦСКА, интервью ( ) и битва в Санкт-Петербурге – в 32-м выпуске тележурнала.

Крах ЦСКА? «Локо» побеждает в Москве с рекордной разницей и готовится выбить армейцев из плей-офф