Личные награды, интервью Дэрила Мэйкона и полуфинальные серии Лиги ВТБ – в новом выпуске «Вида сверху»
Тележурнал «Вид сверху» представил новый выпуск, посвященный полуфинальным сериям плей-офф Единой лиги ВТБ.
Индивидуальные награды и символическая пятерка от «Вида сверху», противостояние «Локомотива-Кубань» и ЦСКА, интервью Дэрила Мэйкона (УНИКС) и битва в Санкт-Петербурге – в 32-м выпуске тележурнала.
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