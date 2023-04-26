Джален Рейнольдс: «Мы должны сплотиться и четко следовать игровому плану»

Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс поделился ожиданиями от пятого матча серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ с « » (2-2).

«На этой стадии плей-офф не бывает простых матчей. Мы должны сплотиться, четко следовать игровому плану, верить друг в друга и, самое главное, играть самоотверженно и оставить все на площадке – кровь, пот и слезы.

Верим в наших болельщиков, что сегодня они заставят трибуны «Баскет-холла» ходить ходуном. Вперед, УНИКС!» – сказал Рейнольдс.

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