Коллин Каухерд: «Кавай Ленард не вступает в контакт с партнерами по команде и тренерским штабом»

Эксперт Fox Sports Коллин Каухерд поделился инсайдерской информацией о взаимоотношениях между звездным форвардом « » , его одноклубниками и тренерским персоналом.

«Как мне сказали, Кавай Ленард не вступает в контакт с партнерами по команде и тренерским штабом», – заявил эксперт.

Ленард пропустил две последние встречи серии с «Санс» из-за травмы. Недавно его сестра была приговорена к пожизненному заключению за убийство.

Стеф Карри едва не похоронил «Голден Стэйт». Ему повезло – и лучшая серия этого плей-офф продолжается (2-2)

Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все