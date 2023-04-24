Коллин Каухерд: «Кавай Ленард не вступает в контакт с партнерами по команде и тренерским штабом»
Эксперт Fox Sports Коллин Каухерд поделился инсайдерской информацией о взаимоотношениях между звездным форвардом «Клипперс» Каваем Ленардом, его одноклубниками и тренерским персоналом.
«Как мне сказали, Кавай Ленард не вступает в контакт с партнерами по команде и тренерским штабом», – заявил эксперт.
Ленард пропустил две последние встречи серии с «Санс» из-за травмы. Недавно его сестра была приговорена к пожизненному заключению за убийство.
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Но Клипперс я люблю больше.
Всё.Хватит.
Балмер, заканчивай эту эпопею с киборгом и Джорджем.
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
Открывай новую арену, перестраивай команду так как это возможно, делай хоть что-нибудь, но не этот бред с двумя травматами на максимальных контрактах.
Это просто позорище.
Реально, Кавай всё.Травмат.
Подо что его брать????
Под контендера, чьтобы он развалился в первом же матче ПО??Дураков нет.
Под аутсайдера, чтобы привлечь внимание и медийность к клубу?Это возможно.
В любом случае, история Кавая это уже история не чемпиона, а посетителя лазарета с редкими проблесками хорошего баскетбола(ни на что не влияющими).