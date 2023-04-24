Коллин Каухерд: «Кавай Ленард не вступает в контакт с партнерами по команде и тренерским штабом»

Теги Клипперс НБА НБА плей-офф Кавай Ленард Колин Каухерд Баскетбол

Эксперт Fox Sports Коллин Каухерд поделился инсайдерской информацией о взаимоотношениях между звездным форвардом «Клипперс» Каваем Ленардом, его одноклубниками и тренерским персоналом.

«Как мне сказали, Кавай Ленард не вступает в контакт с партнерами по команде и тренерским штабом», – заявил эксперт.

Ленард пропустил две последние встречи серии с «Санс» из-за травмы. Недавно его сестра была приговорена к пожизненному заключению за убийство.

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13 комментариев

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mailman
никогда такого не было
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xamer 9
Ответ Максим Максимов
Ну и кому он щас нужен будет , на 30 матчей в сезоне ?
Самое трагичное, что почти все эти 30 матчей он проводит на топ уровне. Здоровья бы Каваю, да видимо эта травма непонятная (ещё в Спёрс которую обнаружили) ломает все остальное в организме, только в 2019 дала спокойно доиграть постсезон и трофей взять..
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Sergio19882007
Во всем виноват Заза
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Sofron1985
Как же хорошо, что он всё таки прошёл мимо Лейкерс!)
+6
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Дмитрий Сологубов
Насколько я восхищался баскетболом Кавая!!!
Но Клипперс я люблю больше.
Всё.Хватит.
Балмер, заканчивай эту эпопею с киборгом и Джорджем.
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
Открывай новую арену, перестраивай команду так как это возможно, делай хоть что-нибудь, но не этот бред с двумя травматами на максимальных контрактах.
Это просто позорище.
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Дмитрий Сологубов
Ответ A. V.
Жаль его уже, интересно, он уже пожалел, что выбрал паруса вместо озёр
В озёрах он бы ломался меньше, ага... Там климат иной))))))
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Валера, настало твое время...
Ответ Дмитрий Сологубов
Насколько я восхищался баскетболом Кавая!!! Но Клипперс я люблю больше. Всё.Хватит. Балмер, заканчивай эту эпопею с киборгом и Джорджем. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Открывай новую арену, перестраивай команду так как это возможно, делай хоть что-нибудь, но не этот бред с двумя травматами на максимальных контрактах. Это просто позорище.
Дим, ты все таки думаешь, что Балмер здесь?
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haibr
Может дело в ситуации с сестрой?
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Дмитрий Сологубов
Ответ paganism
Пора гнать ссаными тряпками эту звезду из нба
Ну, не так жёстко, но...
Реально, Кавай всё.Травмат.
Подо что его брать????
Под контендера, чьтобы он развалился в первом же матче ПО??Дураков нет.
Под аутсайдера, чтобы привлечь внимание и медийность к клубу?Это возможно.
В любом случае, история Кавая это уже история не чемпиона, а посетителя лазарета с редкими проблесками хорошего баскетбола(ни на что не влияющими).
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