Расселл Уэстбрук: «Как только меня обменяли, мне стало лучше психологически»

Разыгрывающий «Клипперс» во время пресс-конференции ответил, в какой момент он почувствовал, что снова может быть самим собой.

«Сразу, как только меня обменяли, если честно. С этого момента мне стало лучше психологически», – признался игрок.

9 февраля «Лейкерс» отправили Уэстбрука в «Юту» в результате трехстороннего обмена. Позже игрок договорился с «Джаз» о выкупе контракта и присоединился к « ».

Уэстбрук побил 50-летний рекорд и стал MVP – в 2017-м. Видимо, самым недостойным MVP в истории