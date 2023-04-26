Расселл Уэстбрук: «Как только меня обменяли, мне стало лучше психологически»
Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук во время пресс-конференции ответил, в какой момент он почувствовал, что снова может быть самим собой.
«Сразу, как только меня обменяли, если честно. С этого момента мне стало лучше психологически», – признался игрок.
9 февраля «Лейкерс» отправили Уэстбрука в «Юту» в результате трехстороннего обмена. Позже игрок договорился с «Джаз» о выкупе контракта и присоединился к «Клипперс».
Уэстбрук побил 50-летний рекорд и стал MVP – в 2017-м. Видимо, самым недостойным MVP в истории
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