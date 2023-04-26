Расселл Уэстбрук о выходе на рынок свободных агентов: «Мне нравится в «Клипперс»

Теги Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук после завершения сезона для команды ответил на вопрос о предстоящем выходе на рынок свободных агентов.

Уэстбрук стал игроком калифорнийского клуба по ходу сезона после февральского обмена и выкупа контракта.

«Могу сказать вам одну вещь, а именно то, что мне здесь нравится.

Болельщики команды приняли не только меня, но и мою семью, близких друзей. Я признателен. Мне определенно нравится в «Клипперс», – заявил Уэстбрук.

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15 комментариев

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Dmitry Trepov
понравится ли тебе зп которую они предложат?)
+7
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Роман Сприкут
Ответ Vagant
Расса ждут новый приключения - впервые в своей карьере он будет свободным агентом!
Так уже был зимой после выкупа контракта.
+7
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Kostya Kostya
Я тут пожалуй по сезону и плей-офф выскажусь, как человек, который очень много смотрел и читал о парусах. В самом начале сезона было ощущение, что это прям ну кандидат на финал конфы от Запада при здоровых заездах и правильном подходе к этим самым звёздам и играм. На Уолла надежд не было после первых пяти матчей уже, так как ну видно было, что всё что у парня в арсенале осталось - это быстрые проходы и умение где-то как-то хорошо отдать. После прихода расти и его вот этого взрывного характера, который не всегда был в плюс команде и собсна который коуч Лю умел вовремя убрать, стало как-то интереснее смотреть, так как всё что этот самый черепахен мог набедокурить, быстренько убирали остальные звезды, потом пошла сыграннлсть, командный дух был хорошим, что было заметно даже по конфликту Боунса с Пламли, когда вроде и покусались, но команда разняла и потом сами зачинщики всё мирно решили через пару минут. Но вот случился плей-офф, Джордж ещё не полностью был готов играть, а Кавая хватило буквально на одну игру, а это означало то, что одному расти и его умению как сделать что-то крутое, так быстро это крутое профукать будет ну очень тяжко. Собственно, лично для этот проект уже вроде как усë и лично я бы менял или что-то думал именно с Каваем, так как ему прям тяжело такой уровень держать в играх на выбывание, а тянуть до того, что его дядя начнёт ему что-то опять втирать, как в случае с уходом из сперс не стоит, а это возможно. Кто-то может скажет "а почему бы не Джоржа или лучше Джорджа и Кавая скинуть? ", но тот самый 13-процентный Джордж в своё время после травмы киборга бодался в финале Востока с санз, где-то лажал, а где-то выдавал прям перфомансы. Да и вообще если слушать его подкасты и то, что там другие ребята из Лиги о нём говорят, то парень всегда за команду, не чурается брать на себя вторую роль и как тиммейт очень даже... Ну и конечно же чокер иногда, но кто в лиге не без греха? Единственное, что мучает, так это если менять того же Кавая, то куда? Идеально бы было в Рэпторс, где прекрасная распродажа намечается, на Фреда и Аннуноби, но там один из лютейших ген.менов с которым если и начать переговоры на киборга, то он перебьёт их где-то на Кав и скажет что-то вроде "давайте мне пару пиков, этих вот игроков, Кавая сверху и можно говорить". Как-то вот так. Ну и финансовый вопрос в платежке забывать не стоит, поэтому ребятам из офиса парусов думать придётся ну очень хорошо.
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Klna Jislime
Нравится ему везде, пока не выгонят
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LilAnswer
Хотелось бы чтобы Рассел остался, но непонятно как Клипперс будут выглядеть в следующем сезоне и денег в платежке немного.
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Алексааандр
Ответ Куприн
Они могут ему предложить что-то кроме мид-левела?
очень сомневаюсь, там на следующий год ЗП 200млн выходит
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steel
Ответ Куприн
Они могут ему предложить что-то кроме мид-левела?
Минималку ещё. Уже пора пожалуй. А мле с учётом размера их платёжки они возможно никому не смогут дать.
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Куприн
Они могут ему предложить что-то кроме мид-левела?
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Vagant
Расса ждут новый приключения - впервые в своей карьере он будет свободным агентом!
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никнейм ботвиннег-корчной
Ответ Куприн
Они могут ему предложить что-то кроме мид-левела?
только это и могут, как Уоллу в прошлом сезоне
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никнейм ботвиннег-корчной
Ответ Алексааандр
очень сомневаюсь, там на следующий год ЗП 200млн выходит
у Гордона 20 лямов не гарантировано
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Вадим Дзахоев
Ответ Куприн
Они могут ему предложить что-то кроме мид-левела?
Даже мид-левел не могут предложить. Ведомость перегружена у парусников. Вот если справят Джорджа или Кавая… Но в это вообще не верится
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Алексааандр
Ответ никнейм ботвиннег-корчной
у Гордона 20 лямов не гарантировано
и ещё пару минималок
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