Расселл Уэстбрук о выходе на рынок свободных агентов: «Мне нравится в «Клипперс»
Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук после завершения сезона для команды ответил на вопрос о предстоящем выходе на рынок свободных агентов.
Уэстбрук стал игроком калифорнийского клуба по ходу сезона после февральского обмена и выкупа контракта.
«Могу сказать вам одну вещь, а именно то, что мне здесь нравится.
Болельщики команды приняли не только меня, но и мою семью, близких друзей. Я признателен. Мне определенно нравится в «Клипперс», – заявил Уэстбрук.
Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров
15 комментариев