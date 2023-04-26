Разыгрывающий «Клипперс» после завершения сезона для команды ответил на вопрос о предстоящем выходе на рынок свободных агентов.

Уэстбрук стал игроком калифорнийского клуба по ходу сезона после февральского обмена и выкупа контракта.

«Могу сказать вам одну вещь, а именно то, что мне здесь нравится.

Болельщики команды приняли не только меня, но и мою семью, близких друзей. Я признателен. Мне определенно нравится в « », – заявил Уэстбрук.

Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров