«Мы боролись до конца». Расселл Уэстбрук реализовал 3 из 18 с игры в 5-м матче с «Санз»

Теги Клипперс Финикс НБА Расселл Уэстбрук НБА плей-офф Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук заявил, что у нет претензий к команде, которая уступила в пятом матче серии с «Финиксом» (130:136, 1-4) и завершила выступление в сезоне.

Большую часть серии «Клипперс» провели без травмированных Кавая Ленарда и Пола Джорджа.

«Мы боролись до конца. Горжусь командой.

Мы придерживались своих принципов и продолжали сражаться. Все хотели победить. Мы отрабатывали в каждом владении и имели свой шанс», – заявил Уэстбрук.

Расселл набрал 14 очков, 8 подборов и 8 передач при 3 из 18 с игры

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7 комментариев

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чсв уолла
Мы придерживались своих принципов... 3 из 18...
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Свежий
Главное получать удовольствие от игры, не смотря на 3/18, Расс)) 🧱🧱🧱
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Дэвид_Мойес
Расс снова, как и в первом матче, вышел одновременно в обличье доктора Бистбрука и мистера Вестбрика.
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Shyngys Abdikhalik
команды Уэстбрука имеют 3-0 когда Расс попадает 3 из 19) надо было просто еще раз промазать
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Антон Нестеренко
Это был последний год супермакса Уэстбрука. Он доказал, что может хорошо, он доказал, что плохо тоже может. Достойное выступление в качестве третьей звезды, что-то даже тащил.
Как думаете, сколько он будет зарабатывать в следующем году и в какой лиге?
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quznez
Ответ чсв уолла
Мы придерживались своих принципов... 3 из 18...
не смотря на "3-18" сегодня - в совокупности это лучший плов Расса.
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