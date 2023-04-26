Разыгрывающий «Клипперс» заявил, что у нет претензий к команде, которая уступила в пятом матче серии с « » (130:136, 1-4) и завершила выступление в сезоне.

Большую часть серии « » провели без травмированных Кавая Ленарда и Пола Джорджа.

«Мы боролись до конца. Горжусь командой.

Мы придерживались своих принципов и продолжали сражаться. Все хотели победить. Мы отрабатывали в каждом владении и имели свой шанс», – заявил Уэстбрук.

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