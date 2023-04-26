«Мы боролись до конца». Расселл Уэстбрук реализовал 3 из 18 с игры в 5-м матче с «Санз»
Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук заявил, что у нет претензий к команде, которая уступила в пятом матче серии с «Финиксом» (130:136, 1-4) и завершила выступление в сезоне.
Большую часть серии «Клипперс» провели без травмированных Кавая Ленарда и Пола Джорджа.
«Мы боролись до конца. Горжусь командой.
Мы придерживались своих принципов и продолжали сражаться. Все хотели победить. Мы отрабатывали в каждом владении и имели свой шанс», – заявил Уэстбрук.
Расселл набрал 14 очков, 8 подборов и 8 передач при 3 из 18 с игры
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