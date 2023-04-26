Велимир Перасович: «Нам нужно извлечь пользу из поражения в четвертом матче»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил расклад сил перед пятым матчем серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ против «Зенита» (2-2).

«Счет в полуфинальной серии сравнялся, но у нас остается преимущество домашней площадки. Мы приложим все усилия, чтобы при поддержке родных трибун показать другой баскетбол по сравнению с матчами в Санкт-Петербурге.

Следует отдать должное соперникам, они выступили отлично, особенно в четвертой встрече. Нам нужно извлечь пользу из этого поражения, сделать правильные выводы и сыграть лучше», – сказал Перасович.

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