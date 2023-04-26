Велимир Перасович: «Нам нужно извлечь пользу из поражения в четвертом матче»

Теги УНИКС Зенит Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил расклад сил перед пятым матчем серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ против «Зенита» (2-2).

«Счет в полуфинальной серии сравнялся, но у нас остается преимущество домашней площадки. Мы приложим все усилия, чтобы при поддержке родных трибун показать другой баскетбол по сравнению с матчами в Санкт-Петербурге.

Следует отдать должное соперникам, они выступили отлично, особенно в четвертой встрече. Нам нужно извлечь пользу из этого поражения, сделать правильные выводы и сыграть лучше», – сказал Перасович.

Леброн вновь командует в тайм-аутах – расписывает комбинации для себя любимого

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий