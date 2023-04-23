Велимир Перасович: «УНИКС провел ужасную игру, особенно в защите»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович заявил, что ужасная игра в защите стала главной причиной поражения от «Зенита» в 4-м матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ (77:104, 2-2).

«Поздравляю «Зенит», он провел отличный матч и заслужил победу.

Больше нечего сказать, мы провели ужасную игру, особенно в защите, не могли справиться с атакой «Зенита». Они проходили нас легко, попадали трехочковые.

По сравнению с первыми двумя матчами поменялось вообще все, «Зенит» победил нас сегодня потому, что мы играли плохо в обороне», – сказал Перасович.

«Локо» шокировал всех, «Зенит» показал, чем удивит УНИКС в Питере. Полуфиналы Лиги ВТБ – 🔥