Велимир Перасович: «УНИКС провел ужасную игру, особенно в защите»

Теги УНИКС Зенит Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович заявил, что ужасная игра в защите стала главной причиной поражения от «Зенита» в 4-м матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ (77:104, 2-2).

«Поздравляю «Зенит», он провел отличный матч и заслужил победу.

Больше нечего сказать, мы провели ужасную игру, особенно в защите, не могли справиться с атакой «Зенита». Они проходили нас легко, попадали трехочковые.

По сравнению с первыми двумя матчами поменялось вообще все, «Зенит» победил нас сегодня потому, что мы играли плохо в обороне», – сказал Перасович.

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