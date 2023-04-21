Велимир Перасович: «Начало последней четверти – решающий момент игры»
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после поражения от «Зенита» (71:83, 2-1) отметил, что провал в начале заключительной четверти сыграл ключевую роль в исходе встречи.
«Поздравляю «Зенит», он заслужил победу. Теперь счет в серии 2-1, нам нужно лучше подготовиться к следующей игре и попробовать победить.
У «Зенита» отличная команда, лучший российский состав, глубокая ротация. Начало четвертой четверти – решающий момент игры, в эти минуты наши решения в нападении были плохими, к тому же, соперник попал несколько важных бросков. Нужно проанализировать, что произошло, и постараться больше не допускать их в будущем.
Что касается Рэйнольдса, то он рано получил три фола, а это важный игрок для нас. Сегодня ему дали два быстрых фола в нападении. «Зенит» его провоцировал, и он отреагировал не лучшим образом», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.
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