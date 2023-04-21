Велимир Перасович: «Начало последней четверти – решающий момент игры»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после поражения от « » (71:83, 2-1) отметил, что провал в начале заключительной четверти сыграл ключевую роль в исходе встречи.

«Поздравляю «Зенит», он заслужил победу. Теперь счет в серии 2-1, нам нужно лучше подготовиться к следующей игре и попробовать победить.

У «Зенита» отличная команда, лучший российский состав, глубокая ротация. Начало четвертой четверти – решающий момент игры, в эти минуты наши решения в нападении были плохими, к тому же, соперник попал несколько важных бросков. Нужно проанализировать, что произошло, и постараться больше не допускать их в будущем.

Что касается Рэйнольдса, то он рано получил три фола, а это важный игрок для нас. Сегодня ему дали два быстрых фола в нападении. «Зенит» его провоцировал, и он отреагировал не лучшим образом», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все

Джарен Джексон – новый «Мистер-замок» НБА. Возмутительно, но объяснимо

Леброн вновь командует в тайм-аутах – расписывает комбинации для себя любимого