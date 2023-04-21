Велимир Перасович о 2-0 с «Зенитом»: «Мы сделали только первый шаг, вся серия еще впереди»

Теги УНИКС Зенит Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил текущий расклад сил в противостоянии с «Зенитом» (2-0) в 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ.

«Довольны тем, что нам удалось сохранить преимущество домашней площадки по итогам первых матчей серии. В обеих встречах мы показали настоящую борьбу и добились заслуженных побед. Но мы сделали только первый шаг, вся серия еще впереди», – заявил Перасович.

«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе

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