Велимир Перасович о 2-0 с «Зенитом»: «Мы сделали только первый шаг, вся серия еще впереди»
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил текущий расклад сил в противостоянии с «Зенитом» (2-0) в 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ.
«Довольны тем, что нам удалось сохранить преимущество домашней площадки по итогам первых матчей серии. В обеих встречах мы показали настоящую борьбу и добились заслуженных побед. Но мы сделали только первый шаг, вся серия еще впереди», – заявил Перасович.
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