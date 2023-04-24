Рейнольдс и Хантер поругались с Перасовичем. Участие игроков в серии с «Зенитом» под вопросом («Свободный агент»)

Рейнольдс и Хантер поругались с Перасовичем. Участие игроков в серии с «Зенитом» под вопросом.

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович и центровой команды поговорили на повышенных тонах по ходу провальной для казанцев третьей четверти четвертого матча серии 1/2 финала Лиги ВТБ с «Зенитом» (77:104, 2-2).

Рейнольдс жестко ответил на претензии тренера, а еще один «большой» УНИКСа Винс Хантер решил вступиться за партнера. После этого игроки больше не выходили на паркет. Они также больше не общались друг с другом во время возвращения в Казань.

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», участие игроков в оставшихся матчах серии с « » под вопросом.

Стоит отметить, что у Рейнольдса и Перасовича один агент – .

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