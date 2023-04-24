Рейнольдс и Хантер поругались с Перасовичем. Участие игроков в серии с «Зенитом» под вопросом («Свободный агент»)

Теги происшествия УНИКС Зенит Велимир Перасович Единая лига ВТБ Станислав Рыжов Винс Хантер Джален Рейнольдс Баскетбол

Рейнольдс и Хантер поругались с Перасовичем. Участие игроков в серии с «Зенитом» под вопросом.

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович и центровой команды Джален Рейнольдс поговорили на повышенных тонах по ходу провальной для казанцев третьей четверти четвертого матча серии 1/2 финала Лиги ВТБ с «Зенитом» (77:104, 2-2).

Рейнольдс жестко ответил на претензии тренера, а еще один «большой» УНИКСа Винс Хантер решил вступиться за партнера. После этого игроки больше не выходили на паркет. Они также больше не общались друг с другом во время возвращения в Казань.

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», участие игроков в оставшихся матчах серии с «Зенитом» под вопросом.

Стоит отметить, что у Рейнольдса и Перасовича один агент – Станислав Рыжов.

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5 комментариев

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Rim13
Жалко будет, если из-за этого конфликта команда будет ослаблена. Интересно, когда играют высококлассные игроки, а ими руководят высококлассные тренеры. Любой конфликт в команде не идёт ей на пользу.
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умная Илона
все полуфиналы огонь. где-то на площадке, где-то за кулисами
+1
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Russ Ivan
Не сказать, что ключевые товарищи, но без них скамейка Казани совсем ужимается... Пусть агент надавит на обоих, надо слушаться Перасовича!
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Adel Khaniev
Начинааааааается…
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Daniil_Piter
Рейнольдс нередко отличается неадекватным поведением, а вот за Хантером такого не замечал...
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