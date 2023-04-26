Илона Корстин: «Единая лига ВТБ поддерживает идею возвращения пива на арены. Это увеличит посещаемость»
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин считает, что положительный международный опыт продажи пива на баскетбольных матчах нужно использовать и в России.
В Госдуме в среду проходит заседание комитета по физической культуре и спорту, на котором обсуждается вопрос возвращения продажи пива на стадионах. На заседание в числе прочих были приглашены представители Единой лиги ВТБ.
«Единая лига поддерживает этот закон. В нашем случае вопрос сложный, доход с продажи будет получать арена. Нас интересует больше именно реклама пива. После пандемии и санкций финансирование клубов снижалось. Этот закон может привлечь дополнительное финансирование. С другой стороны, этот закон позволит увеличить посещаемость, что немаловажно для нас.
Есть положительный международный опыт в баскетболе. В других странах пиво продается свободно. В баскетболе болельщики намного спокойнее, это более семейный вид спорта. У нас практически нет стычек или приходов в нетрезвом виде. Если будут требования по безопасности к нашему виду спорту - мы сможем их проработать», – сказал Корстин.
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