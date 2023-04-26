Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин считает, что положительный международный опыт продажи пива на баскетбольных матчах нужно использовать и в России.

В Госдуме в среду проходит заседание комитета по физической культуре и спорту, на котором обсуждается вопрос возвращения продажи пива на стадионах. На заседание в числе прочих были приглашены представители Единой лиги ВТБ.

«Единая лига поддерживает этот закон. В нашем случае вопрос сложный, доход с продажи будет получать арена. Нас интересует больше именно реклама пива. После пандемии и санкций финансирование клубов снижалось. Этот закон может привлечь дополнительное финансирование. С другой стороны, этот закон позволит увеличить посещаемость, что немаловажно для нас.

Есть положительный международный опыт в баскетболе. В других странах пиво продается свободно. В баскетболе болельщики намного спокойнее, это более семейный вид спорта. У нас практически нет стычек или приходов в нетрезвом виде. Если будут требования по безопасности к нашему виду спорту - мы сможем их проработать», – сказал Корстин.

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