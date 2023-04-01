Илона Корстин о победе МБА над «Зенитом»: «Первая сенсация»

Теги Зенит Илона Корстин Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин назвала победу московской МБА над действующим чемпионом петербургским «Зенитом» (65:61, 1-0) в первом матче серии 1/4 финала первой сенсацией плей-офф.

«Плей-офф лиги ВТБ только начался, но уже есть первая сенсация. Действующий чемпион «Зенит» потерпел поражение на своем паркете от новичка лиги – команды МБА. Конечно, это еще только начало серии до трех побед, и я уверена, что «Зенит» еще покажет свою лучшую игру.

Молодым игрокам МБА сегодня было нечего терять, они вышли на матч раскрепощенными, и вот этот решающий рывок 18:0 в четвертой четверти получился очень эмоциональным и буквально обескуражил «Зенит». Отмечу, что 18:0 – это рекордный рывок за четвертую четверть в истории плей-офф лиги», – добавила она.

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