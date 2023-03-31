Илона Корстин: «Самая интересная серия 1/4 финала – «Нижний Новгород» против «Локо»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин выразила мнение, что самой интересной парой в первом круге плей-офф будет «Нижний Новгород» – « ».

«Самая интересная серия 1/4 финала «Нижний Новгород» – «Локо». «Нижний» в этом сезоне играет очень успешно, «Локо» же обновил состав и дает шанс молодым. Так сложилось исторически, что «Локо» в лиге всегда по итогам сезона оказывался в четверке сильнейших, но в этом сезоне «Нижний» во всех матчах с железнодорожниками одержал победу. Так что в первом круге это будет самая непредсказуемая серия. «Локо» будет мотивирован подтвердить свой статус команды, которая заканчивала чемпионат в топе турнирной таблицы, у «Нижнего» же есть шанс закрепиться среди элиты нашего чемпионата», – сказала Корстин.

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