Илона Корстин: «В финале Локо-2» не оставил шансов лучшей команде «регулярки» МБА-2»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин подвела итоги «Финала четырех» Молодежной Лиги. «Локомотив-Кубань-2-СШОР» разгромил МБА-2 в финале – 70:46.

«Поздравляю « -2», команда заслуженно стала чемпионом «Финала четырех» молодежной Лиги. Это как раз тот случай, когда помогли родные стены – в Краснодаре на паркете новой академии «Локо-2» вначале уверенно выиграл полуфинал против «Химок» («+30»), а затем не оставил шансов лучшей команде «регулярки» – МБА-2 («+24»).

У «Локо-2» по ходу турнира выделялся Кирилл Елатонцев, ставший MVP «Финала четырех». Он доминировал на подборе и внёс большой вклад в итоговую победу. 20-летний центровой уже регулярно привлекается к играм основной команды и сыграл за «Локо» в этом сезоне уже 26 матчей.

Отдельно хочу поблагодарить руководство «Локомотива-Кубани» и президента клуба за профессиональный подход и высокий уровень организации «Финала четырех». Лучшей наградой для «Локо» стало звание чемпионов Единой молодежной Лиги ВТБ в сезоне 2022/23», – заявила Корстин.

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