В Единой лиге ВТБ может увеличиться количество матчей в сезоне-23/24

Теги Илона Корстин Единая лига ВТБ календарь Баскетбол

Сразу от нескольких команд в Единую лигу ВТБ поступили просьбы рассмотреть вариант расширения календаря регулярного чемпионата на следующий сезон.

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

«С одной стороны, это запрос баскетболистов. Они хотят больше играть, чем тренироваться. С другой, клубов, которым важно продлить себе сезон. В этом году команды, не попавшие в плей-офф, закончили свое выступление в турнире в конце марта. Хотя тому же «Енисею» и «Автодору» бюджет от региона выделяется на календарный год», – отмечается в сообщении канала.

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала ситуацию.

«Мы работаем над этим (расширением календаря – Sports.ru). У нас есть несколько вариантов, которые мы продумываем и которые будем обсуждать с клубами. Думаю, что клубы поддержат наше предложение», – сказала Корстин.

В этом сезоне клубы провели в регулярке по 32 матча.

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